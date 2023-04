¿Qué ha pasado con Ana Sofía, jovencita que cayó a un río del Tolima? Tiene en vilo a todas las autoridades

Las autoridades gubernamentales se pronunciaron acerca de la desaparición de Ana Sofía, joven que cayó a un río en el Tolima.

Después de cinco días de la desaparición de Ana Sofía Alarcón en el río La Yuca, su familia guarda la esperanza de hallar su paradero. A pesar de la extensa búsqueda, aún no se ha sabido nada de la menor.

Hace poco, la madre de la joven, Luz Adriana Tangarife, hizo un llamado de atención a las autoridades para emprender una exploración avanzada por toda la zona, incluyendo el río Recio, que conecta con el afluente donde cayó la adolescente.

La Gobernación del Tolima se suma en la búsqueda de Ana Sofía

Así lo reveló la administración departamental en la mañana de este miércoles 12 de abril e informó que de manera articulada se trabaja con organismos de socorro, con la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima y la Fuerza Aérea Colombiana con sobrevuelos por el afluentes.

Cabe recordar que la emergencia se presentó durante el Sábado Santo, en la vereda el Corozo, en Santa Isabel, donde la madre de la víctima sigue esperando alguna noticia. Hasta allí se trasladó el secretario del Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Andrés Felipe Barragán Garzón y acompañó a los familiares de la menor de 16 años.

Ana Sofía fue vista por última vez a la orilla del río La Yuca, sus allegados no entienden cómo cayó al agua, pues no había ninguna creciente súbita, como se consideró en un principio.

“La niña estaba ahí y de un momento a otro, no sabes qué fue lo que pasó, no había peligro para que ella se cayera ni nada… pero cayó al agua y ahí no la volvieron a encontrar”. dijo la madre.

Después de dos horas de búsqueda por varios niveles del río, llegaron hasta la represa La Sierra, pero sus esperanzas se detuvieron por el momento al no explicarse qué pudo haber pasado. Por lo que entre lágrimas, la progenitora pide mayor número de personas y más equipos que den con su hija: “elementos que permitan meterse a la montaña o sumergirse en el agua”, acotó Luz Adriana.

¿Cómo es Ana Sofía?

La joven de 16 años es de contextura delgada, mide 1.60 metros, tiene cabello liso, negro y largo; además es trigueña.

De acuerdo al testimonio de los allegados, la víctima llevaba puesto su vestido de baño y sobre él, un jean azul.

