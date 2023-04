'El Guardián' del Nevado del Ruiz hizo angustioso y necesario llamado: "es importante"

Se trata de Edward Ariza un guía turístico que aprendió al lado de su padre todas las rutas de acceso al volcán y también a escucharlo en silencio.

Si bien es cierto, con la alerta que se declaró hace algunas semanas respecto a su actividad sísmica, no solo los tolimenses, sino todos los colombianos están atentos y expectantes frente a la evolución del comportamiento del nevado.

Sin embargo, los habitantes que no han podido 'pegar el ojo' con tranquilidad, han sido los residentes que viven muy cerca al nevado, en su falda o en municipios de influencia. Entre todos ellos, está el 'Guardián', quien ha vivido en la cordillera y se ha familiarizado con el comportamiento normal y anormal de dicha montaña.

Edward Ariza, es un guía turístico que aprendió, al lado de su padre Serafín, todas las rutas de acceso al volcán, también a escucharlo en silencio para interpretar sus señales que hoy son preocupantes. "Después de tantos años aquí en la cordillera, en estos días el compartimiento del volcán se sale de lo normal de lo que uno está acostumbrado, estoy muy pendiente 24/7 en mi labor de informar", señaló.

Puede leer: Guardián del Nevado del Ruíz, lo conoce como la palma de su mano: opinó sobre sus cambios

El guardián hace importante y angustioso llamado

Este valiente hombre a pesar de que debe evacuar por ser un residente muy cercano al Ruíz, no se ha ido del todo. Su familia ya fue reubicada con un mercado y algunas colchonetas, pero insiste en que hay otras personas de Murillo que no han recibido la suficiente atención, "Como grupo de habitantes de Murillo, no tenemos kit de emergencia, no tenemos nada. Hay muchas casas que tenemos inhabitables porque están agrietadas. Me ha tocado vivir con lo que me han dado, un mercado y unas colchonetas. En estos momentos, no tengo ni para mantener mis vacas, tengo 1.500 alevinos y se me están muriendo. No tengo el medio para comprar la comida para los animales", expresó con preocupación, el Guardián.

Ariza explicó que solo usa un radio y su celular para cumplir con su labor (no remunerada) de informar lo que ve en tiempo real sobre los cambios de la montaña. Él hace un reporte diario en tiempo real que entrega al Servicio Geológico de Manizales. En él comunica el estado visual del Ruíz, señales anormales, el nivel y coloración del río Lagunilla y demás condiciones que él considere que debe informar. Por esta labor no recibe ningún salario, "lo hace porque le gusta, no le están dando nada a cambio, lo hace de corazón, sería bueno que la alcaldía municipal o el gobierno le pusiera un poquito más el ojo a Murillo y a este hombre que arriesga su vida día a día", comentó El Correa, un joven que se dirigió hasta el nacimiento del volcán para entrevistar al Guardián y que hace videos para redes sociales.

"Es una labor que hago día, día, recibo muchas críticas, pero con mi radio en 10- 15 minutos, dependiendo de la avalancha puedo salvar muchas vidas. Hacemos el llamado al Gobierno Nacional y departamental, más atención con la gente que vive en zonas aledañas al volcán. Yo ya he recibido ayudas, mercado, colchonetas , pero hay familias que no han recibido nada", añadió Ariza.

MÁS NOTICIAS

“No nos dejen solos”: alcalde de Murillo hace angustioso llamado ante situación del Nevado del Ruiz

¡Qué detallazo! Movistar está regalando gigas a habitantes del Tolima por el Volcán del Ruiz

Declaran alerta roja en el Tolima por la probable erupción del Volcán del Ruiz, en hospitales