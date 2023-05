Tolimenses deben hacer ‘peripecias’ para moverse entre veredas y municipios

Contenido Exclusivo

Tanto en zonas apartadas del casco urbano, como en tramos intermunicipales, las comunidades deben luchar diariamente para lograr trasladarse. Las lluvias siguen siendo el ‘talón de Aquiles’ en varias poblaciones.

El mal estado de las vías en diferentes municipios del sur, convierten el traslado entre municipios y veredas en todo un reto. Los trayectos que deberían recorrerse en minutos o en un par de horas, toman mucho más tiempo e incluso hay casos en que los pasos quedan totalmente bloqueados.

Por ejemplo, en Rioblanco adultos y niños que viven en veredas como Bocas, El Darién, San Francisco, El Vergel, La Gallera, La Floresta y La Uribe, deben ingeniárselas para llegar al casco urbano. Según habitantes, así sea una llovizna o un aguacero el carreteable suele quedar bloqueado por los deslizamientos continuos de piedras y lodo. Calculan que serían al menos 22 puntos complicados.

Algunas personas le comentaron a esta redacción que además de esta problemática que le da un ‘coletazo’ al sector educativo, también se padece por la falta de más rutas de transporte hacia estas veredas.

Por ejemplo, en el núcleo educativo La Uribe funciona un centro educativo al que asisten 150 menores, varios de ellos viven a dos horas de distancia y aunque hay una línea de transporte, esta sale a las 8:30 a.m. del centro poblado y se devuelve al mediodía desde La Gallera, dicho horario dificulta que docentes y estudiantes lleguen a tiempo a las escuelas de la zona. La travesía se complica con los derrumbes.

Ante la falta de respuestas por parte de la Administración municipal, los residentes optaron por buscar estrategias que les permitiera tener una movilidad con menos riesgos, “la comunidad a pica y pala destapa las vías y ayuda a pasar carros, que en ocasiones dañan en el afán de poder prestar el servicio, viéndose en riesgo de volcamiento”, narró una habitante.

Otros comentaron que los docentes que laboran en los centros educativos que hay en cada vereda, no pueden descansar con tranquilidad los fines de semanas, pues siempre están pensando en regresar con antelación a sus veredas y evitar que un posible derrumbe les impida llegar con tiempo los lunes.

Vía secundaria todo un ‘lodazal’

Desde el lunes festivo los habitantes de San Antonio empezaron a reportar las condiciones en que se encuentra el tramo conocido como Pando Líbano, que según imágenes publicadas en redes sociales pasó de ser un corredor vial a un lodazal.

Algunos viajeros indicaron que el cierre del lunes festivo tuvieron que vivirlo con grandes dificultades, pues los buses y WAZ de transporte público no lograron llegar a sus destinos. Para llegar a Chaparral las personas tuvieron que medirse a cruzar de un lado a otro, haciendo equilibrio por un muro.

Lo mismo sucedió con motociclistas, que con la ayuda de otros ciudadanos lograron pasar su automotor por el pequeño espacio.

Un habitante de San Antonio señaló que la vía está en estado crítico, “el lunes festivo me vine para Ibagué, no había paso, tocó transbordar por un muro y la gente pasó las motos empujadas por el barrial, porque no había paso ni siquiera para motos o carros”.

Cabe recordar que la problemática de Pando Líbano fue elevada al Gobierno nacional por el mandatario Jorge Iván Vásquez en febrero de este año a través del entonces ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en este entonces se alcanzó hablar de retomar los estudios y diseños de la vía. Ahora con los recientes cambios en la presidencia, las comunidades esperan que esta idea no vaya a quedar en el olvido.

Captura de video suministrado / EL NUEVO DÍA - En San Antonio los viajeros tuvieron que hacer ‘equilibrio’ para esquivar el lodo y poder llegar a sus destinos.

