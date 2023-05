La infraestructura educativa, el servicio de salud y los traslados, preocupan a maestros del Tolima

Contenido Exclusivo

Cientos de maestros se ubicaron frente a la Alcaldía de Ibagué y la Gobernación del Tolima en el marco de una jornada de protesta ante una serie de temas por los que mostraron inconformismo.

Docentes y directivos docentes adscritos a la Secretaría de Educación del Tolima expresaron, a través de una movilización, su malestar ante la no entrega de infraestructura educativa y obras complementarias, tema que se registra en Ibagué con relación a la Jornada Única, rechazaron lo que en su concepto son traslados arbitrarios y criticaron los servicios que presta la U.T. Tolihuila.

La jornada, en la que participaron cientos de profesores, cabe decir, tuvo lugar en el marco del Día del Maestro, y había sido convocada la semana anterior a través de la circular No. 35 emitida por el Comité Ejecutivo del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Tolima, Sutet - Simatol.

Precisamente sobre la protesta en el marco de la conmemoración, el presidente de Simatol, William Polo Arango, comentó en diálogo con esta redacción que se trata, en el fondo, de generar una reflexión respecto hasta dónde están las garantías para enseñar y para que las niñas, niños y jóvenes logren aprender.

Asimismo, cuestionó el servicio médico que los cobija, toda vez que a su juicio existen fallas permanentes y sistemáticas que afectan el ejercicio de los docentes. “Hay ausentismo por inoperancia del sistema de salud, no es solamente porque nos enfermamos, sino porque como está la empresa prestando el servicio, no se está garantizando el cumplimiento del contrato”, contó.

Así pues, en medio de una situación donde los aqueja, según contó, procesos como la entrega de medicamentos, se hace necesario a su modo de ver una reforma a la salud.

Y es que conforme con su relato, pese a que se llevan a cabo diálogos con la empresa prestadora de salud y “nos sentamos y llegamos a unos acuerdos, se resuelven parcialmente algunas cosas, pero a los ocho días se vuelve y reincide en estas falencias”.

‘Movimientos’ de los ‘profes’

Otro de los aspectos que trajo a colación el directivo de Simatol consistió en lo que en su concepto son traslados arbitrarios realizados por la Secretaría de Educación Departamental, por lo que recordó que ya se le planteó al gobernador Ricardo Orozco revisar tales trámites.

“Inclusive dentro de la negociación colectiva de cada dos años, que se está realizando en este momento, hemos planteado la creación de una mesa incidental que lamentablemente no ha tenido los resultados que hemos planteado”, contó Polo Arango.

Y añadió: “Se demoran mucho en responder y los problemas siguen para los maestros que legalmente no saben si están en una sede o en la otra, porque simplemente no les contestan y cuando les contestan pues simplemente ratifican lo que venían planteando desde el principio y no se tienen en cuenta los argumentos presentados para debatir la decisión administrativa”.

A este panorama se suma, según él, que desde las comunidades llegan testimonios donde “nos dicen que no están enviándoles los maestros que realmente necesitan”.

William Polo Arango, presidente de Simatol.

Los planteles, otra deuda

William Polo también aprovechó para referirse a las dificultades que ha traído consigo el retraso en las entregas de distintas instituciones por parte del Fondo para el Financiamiento de la Infraestructura Educativa, Ffie, en la capital de la región.

De acuerdo con el directivo, miles de alumnos ‘deambulan’ por la ciudad, “se matriculan en un colegio y están estudiando en otro, se matricularon con un pénsum técnico y están haciendo algo académico, no se les está respondiendo, y lo otro tiene que ver con que se volvieron’ transeúntes’, ‘nómadas’, están siendo desplazados por la Jornada Única”, apostilló.

Es de mencionar que en entrevista con EL NUEVO DÍA, Juan Manuel Rodríguez, secretario de Educación de Ibagué, a finales de abril del presente año, aseguró que la Administración municipal prevé dejar 19 colegios antes de que se acabe el periodo, de los 26 que están bajo convenio en el marco de la Jornada Única.

En la marcha, que partió desde la Casa del Maestro, los participantes mostraron distintas pancartas.

