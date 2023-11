Contenido Exclusivo

Ad portas de finalizar su administración, el burgomaestre dejó ver su malestar ante el actuar del Gobierno nacional, por lo que aprovechó para hacer un llamado al presidente Gustavo Petro.



El mandatario de Mariquita, Juan Carlos Castaño Posada, cuestionó el vínculo entre el Gobierno nacional y las regiones, particularmente con las autoridades locales, y mostró su preocupación por el panorama que encontrarán los mandatarios electos.

Además de advertir que su relación con la Administración nacional culmina “mal”, aseveró que no hay interlocución y comentó que no “augura buenos presagios para los alcaldes electos, es muy complicada la relación con el Gobierno”.

Así pues, reseñó en torno a un proyecto que, en su concepto estaba avanzado, en el Fondo Nacional de Turismo, Fontur, y cerca de contar con certificado de viabilidad, que “cambiaron el equipo y lo devolvieron completamente”.

Es decir, “arrancar de cero, son unos desgastes administrativos terribles”, dijo el burgomaestre. Aunado a ello trajo a colación una iniciativa para beneficiar a las comunidades de la zona rural y en la que el Gobierno local entró a apoyar.

Además: Arrancan labores para ampliar área de Internación del hospital de Mariquita

“El tema de placas huellas y comunidades campesinas, dijeron que no querían saber nada de los alcaldes, pero al final, si no apoyamos las comunidades, ellas no podían sacar adelante la placa huella”, indicó Castaño Posada.

Y agregó: “Me pasó con la vereda El hatillo, el Ministro de Interior dio $30 millones, y la placa huella terminó costando $57 millones, nos tocó aplacarlo, porque nuestro cariño está con campesinos”.

Llamado al presidente

COLPRENSA / EL NUEVO DÍA

Ante la situación, el alcalde, quien se declaró “escéptico” del gobierno de Gustavo Petro, le requirió a este “encarnar la unidad nacional”.

“Todos los que ejercemos gobiernos, locales o regionales, hacemos parte de esa unidad nacional, y él la tiene que liderar, él no puede andar en la Casa de Nariño desayunando con los 14 gobernadores electos de su cuerda política, en un claro acto de discriminación nacional frente a los que no estuvieron con él”, expresó el burgomaestre.

Y es que a inicios del vigente mes Petro se reunió con 14 gobernadores electos, a quienes calificó ‘de Gobierno’, encuentro que levantó ampolla en algunos sectores, pese a que la consejera para las Regiones, Sandra Ortíz, manifestó que el Gobierno se va a “reunir con todos”.

Le puede interesar: Tolima está en deuda con el uso del Secop II

De hecho, al consultarlo por el tema, el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, mencionó en su momento que: “El país no quiere más polarizaciones, lleva muchos años polarizado y no quiere ni pide más polarización”.

Por último, Castaño Posada, recalcó que “los colombianos elegimos a Petro para que gobernara Colombia, pero sin distingos, en igualdad de condiciones”.