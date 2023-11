Contenido Exclusivo

Respecto a la situación que perjudica, según sus cifras, a 40 trabajadores, negó que se trate de mala gestión de su administración.



Luego que a inicios de esta semana empleados de planta y contratistas de la Administración municipal mostraron su malestar por el no pago de sus salarios, en algunos casos desde hace más de dos meses, el mandatario de Cajamarca, Julio Roberto Vargas Malagón, se refirió al tema.

En diálogo con esta redacción, expuso que las dificultades obedecen a que este año los contribuyentes no han cumplido con obligaciones como el impuesto predial, así como el de industria y comercio.

“El municipio no tiene flujo de caja”, explicó el burgomaestre, quien además advirtió que “la gente dejó de pagar más del 70% de los recursos propios de libre destinación”, dineros que se destinan, en su concepto, para cumplir con una serie de procesos contractuales.

En cifras, a su juicio, la cartera por cobrar supera los $5 mil millones. Ante el complejo panorama, reseñó, junto al equipo de la Administración municipal, se pusieron en marcha cobros coactivos.

Fruto de la medida, contó, “progresivamente han ido entrando recursos, y así hemos ido pagando, con mucho esfuerzo sí, a una serie de contratistas y personal de planta”.

“Lo que les deba el municipio no se les va a perder”

A propósito del plantón que tuvo lugar el pasado lunes, el mandatario entendió el inconformismo de las personas, a quienes reconoció, en algunos casos se les adeuda uno, dos y hasta tres meses de salario.

En torno a la participación en el acto, acotó que solo se sumó “una parte del personal de planta, otra parte de ellos no salieron porque comprenden una serie de situaciones”.

Mientras el alcalde indicó que son alrededor de 40, entre empleados y contratistas, los afectados por la falta de pago, un contratista de la Administración local, en conversación con el Diario La Despensa, comentó que son “alrededor de 70 contratistas desde el mes de julio, algunos hasta desde junio, (que) no se nos paga la totalidad de nuestros contratos”.

De hecho, el hombre cuestionó que si “cada contrato debe estar soportado por una certificación de disposición presupuestal, y en este momento nos salen con un ‘chorro de babas’, entonces, ¿dónde está el dinero para pagarnos?”.

Por su parte, Luz María Cañón, quien es empleada de planta, manifestó al medio en cuestión que el plantón se desarrolló porque “el alcalde no nos ha pagado sueldos, nos manifestó que no nos iba a pagar este año porque plata no había”.

Y agregó: “Nos deben octubre, noviembre. Diciembre y prima de navidad no hay para nosotros. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias exigiendo nuestros derechos”.

Al consultarle a Vargas Malagón sobre esto, dijo: “Creería que es posible que al personal de planta logremos pagarle más del 70% de los tres meses que se deberían hasta el 31 de diciembre, buena parte de eso se logra alcanzar a pagar, acorde a proyecciones que estamos haciendo de ese cobro coactivo”.

Así pues, solicitó paciencia y negó que la situación obedezca a mala gestión de su administración. Insistió en que se trata de “hechos externos” y aseveró que “los sueldos o lo que les deba el municipio no se les va a perder en el sentido en que el municipio tiene la obligación de cancelar todo lo que deba frente a los procesos contractuales que haya hecho”.

Por último, dio a conocer que actores políticos se vincularon al plantón para generar, en su concepto, “opinión negativa frente a la administración y ganar réditos políticos”.