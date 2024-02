Algunas predicciones apuntan a que el fenómeno de El Niño se extenderá hasta junio

El gobierno departamental informó que algunas predicciones señalan que el fenómeno del Niño, podría ir hasta junio de 2024, por lo que hicieron algunas recomendaciones.



Este fin de semana, los organismos lograron liquidar cuatro incendios forestales. La mayor conflagración se presentó en San Luis, afectando 40 hectáreas de bosque.

Fenómeno del Niño podría ir hasta junio

La secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Ericka Marcela Lozano Gutiérrez, advirtió a los habitantes del departamento sobre la posible durabilidad y las consecuencias del fenómeno de El Niño que tiene como características principales la ausencia de lluvias y las altas temperaturas.

“Es importante tener en cuenta que las proyecciones indican que El Niño se extenderá, con una probabilidad del 62% hasta junio de 2024, por lo que se recuerda a todos los tolimenses el uso responsable del agua, racionamiento y reutilización”, indicó la funcionaria.

De igual manera, hizo un nuevo llamado a los tolimenses a tomar medidas caseras para el uso racional del preciado líquido: “Realizar revisiones periódicas para detectar posibles fugas de agua, prohibición del uso del agua para llenado de piscinas, riego de jardines y zonas verdes de vivienda, lavado de vehículos con manguera, lavado de fachadas públicas o privadas, no fumar en zonas boscosas, no encender fogatas, no a las quemas controladas. Recuerden, entre todos nos cuidamos”.

La secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo, también informó que este fin de semana fueron liquidados cuatro incendios forestales en el territorio departamental. Especialmente, uno que se registró en San Luis, el cual demandó la experticia de varios socorristas de los organismos y entidades de prevención del riesgo.

Según el reporte de la Sala de Comunicaciones de la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, el incendio de San Luis se liquidó en la tarde del sábado, con la ayuda de los diferentes organismos de socorro.

El trabajo articulado se hizo en tierra, con una afectación de 40 hectáreas. Por otra parte, se reportaron dos incendios que se encuentran liquidados: uno en el kilómetro 16 en la vía Alvarado - Ibagué, con la afectación de una hectárea; y otro en Coyaima, vereda Doyare Porvenir, con una afectación de 5 hectáreas.

Por último, “se informa de un incendio en el Líbano en la vereda Campo Alegre, finca La Venecia, el cual se encuentra controlado en este momento por bomberos”; dijo la funcionaria de la Gobernación del Tolima.