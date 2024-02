El fenómeno de El Niño, cabe decir, se extendería hasta junio, según las autoridades.

Ante los efectos del fenómeno de ‘El Niño’, la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, hizo un llamado a las alcaldías de los diferentes municipios del departamento para mantener activos los planes de prevención y atención de incendios.

Dainober Esteban Trujillo subdirector de Desarrollo Ambiental de la CAR, indicó que “son 20 planes de contingencia para manejo de incendios forestales que hemos entregado desde Cortolima a las alcaldías, este documento da los lineamientos y las directrices de qué se debe hacer ante un incendio forestal”.

Y es que aunado al pronunciamiento de la corporación, el Gobierno seccional, a través de la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, dio a conocer recientemente que ‘El Niño’ se extendería hasta junio.

Por ello, y a raíz de los últimos hechos que dejaron afectaciones en Purificación, San Luis, y Coyaima, la Administración departamental subrayó la importancia del uso racional del agua.

Asimismo, “realizar revisiones periódicas para detectar posibles fugas de agua, prohibición del uso del agua para llenado de piscinas, riego de jardines y zonas verdes de vivienda, lavado de vehículos con manguera, lavado de fachadas públicas o privadas, no fumar en zonas boscosas, no encender fogatas, no a las quemas controladas”, acotó la jefa de la cartera de Ambiente y Gestión del Riesgo, Erika Lozano.

Por su parte, Cortolima, recordó que emitió la Resolución 123 del 25 de enero del 2024, que entre otras medidas ha implementado de manera temporal por el periodo que dure la temporada seca o de menos lluvias, la prohibición de todo tipo de quema, fogata y similares en el departamento.

También se suspende por tiempo determinado la visita de turistas a las áreas protegidas, debido a que en la mayoría de los casos las conflagraciones se dan por descuido humano.

Por último, la CAR invitó a la comunidad a tomar medidas para enfrentar la temporada, como mantener en sitios seguros y aislados depósitos que puedan ser fuente de incendios como combustibles, leña, provisiones y maquinaria, así como comunicar a las líneas 112 o 119 o bomberos voluntarios (608) 269 33 33 si se llegase a visualizar alguna señal de humo que pueda proceder de un incendio.