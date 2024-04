Mamá de niña desaparecida en el Tolima al parecer era víctima de violencia intrafamiliar

La gobernadora del Tolima adelantó que hay indicios de violencia intrafamiliar contra la madre de la menor, quien apenas tiene 19 años de edad y habla “muy poquitico”.





Sigue la búsqueda

Minutos antes de viajar a Roncesvalles, a liderar nuevas estrategias de búsqueda de la menor Eileen Paz, la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, contó nuevos detalles, hasta ahora inéditos, sobre los operativos de búsqueda y las condiciones de la zona donde desapareció la niña el pasado viernes 5 de abril.

La gobernadora del Tolima junto al alcalde de Roncesvalles.

"Voy ya para el municipio de Roncesvalles porque estamos desde el viernes buscando a Eileen. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, siete días se cumplen hoy. Anoche llevábamos más de 110 horas y no hemos podido encontrarla. La mamá de Eileen tiene 19 años de edad, el padrastro tiene 20 años; la mamá estaba sometida a violencia intrafamiliar, no habla, no dice nada. Hasta ayer soltó un poquitico, un poquitico, y por eso nos vamos hoy para allá”, contó la mandataria.

Luego, Adriana Matiz resaltó el acompañamiento de la Fuerza Pública, los organismos de socorro y las autoridades locales. Con la voz entrecortada dijo: “Yo sé que va a ser muy difícil, yo solo le pido a Dios que la encontremos viva, no es fácil por todos los días que lleva desaparecida, pero tenemos que estar allá”.

Finalmente, reveló que los casos de violencia intrafamiliar se han incrementado dramáticamente en el departamento y que ojalá todos los indicios que tienen las autoridades sobre Eileen no sean ciertos porque “son terribles”.