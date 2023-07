5 Razones por las que aún vale la pena tener una PlayStation 4

Contenido Exclusivo

Tanto nueva, como de segunda, esta consola se puede conseguir en el mercado colombiano.

En el vertiginoso mundo de la tecnología y los videojuegos, es común que los avances y las nuevas consolas acaparen toda la atención. Sin embargo, a pesar del lanzamiento de la PlayStation 5, la PS4 sigue siendo una opción atractiva para los amantes de los videojuegos.

En este artículo, exploraremos cinco motivos por los que aún vale la pena tener una PlayStation 4 en tu arsenal de entretenimiento.

Enorme catálogo de juegos

En este 2023, la PlayStation 4 cumple 10 años de existencia, y durante ese tiempo ha acumulado un extenso catálogo de juegos. Desde éxitos de renombre hasta joyas independientes, hay una amplia variedad de títulos para todos los gustos.

Además, muchos de estos títulos están disponibles a precios más asequibles gracias a la disminución de su demanda tras el lanzamiento de la PS5.

Si aún no has jugado juegos como God of War, The Last of Us Remastered o Uncharted 4: A Thief's End, la PS4 te brinda la oportunidad de disfrutarlos ahorrando buen dinero.

Comunidad sólida

La PS4 ha construido una sólida comunidad de jugadores a lo largo de los años. Esto significa que encontrarás multitudes de gamers en línea para disfrutar de los modos multijugador de tus títulos favoritos. Los servidores aún están activos y muchos prefieren quedarse en la generación anterior debido a la estabilidad de la comunidad y la comodidad de jugar con amigos que aún no han migrado a la PS5.

Costo más asequible

Aunque la PS5 es la última consola de Sony y trae consigo un gran salto tecnológico, también viene con un precio considerablemente más elevado. Si no estás dispuesto a desembolsar una suma alta de dinero por la PS5, la PS4 te ofrece una alternativa más asequible. Incluso puedes encontrar paquetes con juegos incluidos a precios atractivos. Con una PS4, aún disfrutarás de gráficos de calidad, una amplia selección de juegos y una experiencia de juego satisfactoria, todo ello a un costo menor.

Retrocompatibilidad y versiones mejoradas

Una de las ventajas de la PS4 es su retrocompatibilidad con la mayoría de los juegos de la PlayStation 3. Si tienes una colección de juegos de la generación anterior o si te gustaría jugar algunos clásicos, la PS4 te brinda esa posibilidad. Además, muchos juegos de la PS4 también han recibido mejoras y actualizaciones para aprovechar al máximo las capacidades de la PS4 Pro, ofreciendo gráficos y rendimiento mejorados incluso sin tener la última consola de Sony.

Acceso a servicios y aplicaciones

La PlayStation 4 no se trata solo de juegos. También es un centro multimedia que te permite acceder a servicios populares de transmisión de video, como Netflix, Amazon Prime Video y YouTube. Además, cuenta con aplicaciones para escuchar música en streaming, como Spotify, y disfrutar de otras formas de entretenimiento. Si buscas un dispositivo versátil que vaya más allá de los juegos, la PS4 es una opción sólida.

