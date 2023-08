Confirmada temporada 7 de Rick y Morty, pero con un cambio radical

La noticia ha llegado con un giro inesperado que ha sacudido a los fanáticos de Rick y Morty: La séptima temporada de esta icónica serie de ciencia ficción y comedia ha confirmado su fecha de estreno, para el próximo 15 de octubre, pero con un cambio radical que ya se veía venir.

Justin Roiland, uno de los cocreadores de la serie y la voz detrás de los personajes principales, Morty y Rick, fue despedido en enero pasado tras enfrentar acusaciones de violencia doméstica. Esto significa que, a partir de ahora, veremos a unos personajes principales que son un tanto diferentes a como siempre los habíamos conocido.

La noticia del despido de Roiland generó un revuelo en la comunidad de fans de Rick y Morty a principios de este año. Su voz característica había dado vida a los adorados personajes de Morty Smith, el joven tímido y torpe, y Rick Sánchez, el científico excéntrico y alcohólico. Desde el lanzamiento de la serie en 2013, Roiland se había convertido en una parte esencial de la identidad de estos personajes.

Sin embargo, las acusaciones de violencia doméstica presentadas en su contra desencadenaron una serie de eventos que llevaron a su despido de la producción. El equipo detrás de la serie tomó medidas rápidas para abordar la situación y garantizar que la producción de la séptima temporada pudiera continuar sin interrupciones importantes.

El anuncio de las nuevas voces que darán vida a Morty y Rick aún no se ha realizado oficialmente, pero se espera que los productores de la serie hayan trabajado en encontrar reemplazos que puedan capturar la esencia única de estos personajes.

Así que ahora mismo el gran misterio de la temporada 7 de Rick y Morty es quién dará voz a los protagonistas y cómo la serie afrontará este cambio en el doblaje latino. Los fanáticos seguramente estarán ansiosos por escuchar cómo se desarrollan estas voces y cómo afectarán la dinámica entre los personajes.

We ride together. We die together. We’re buried in the backyard together. Rick and Morty Season 7 is coming to @AdultSwim 10/15 #rickandmorty pic.twitter.com/44z9YiicXs