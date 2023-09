Marvel's Spider-Man 2 ya ha sido probado ¿Será un éxito o fracasará?

Puede que los superhéroes estén pasando por un momento de transformación en la gran pantalla, y que las franquicias de DC y Marvel estén explorando cada rincón de su vasto universo en busca de nuevas historias.

Sin embargo, hay un personaje que se mantiene inquebrantable en su popularidad, tanto en los cómics como en el mundo de los videojuegos: Spider-Man. Y es precisamente el arácnido héroe de Nueva York quien está a punto de regresar a la consola de última tecnología de Sony, el próximo 20 de octubre con Marvel's Spider-Man 2, la esperada secuela de los aclamados títulos desarrollados por Insomniac Games, Marvel’s Spider-Man y Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Ya varios generadores de contenido y periodistas del campo tuvieron la oportunidad de explorar durante un par de horas esta nueva aventura en exclusiva para la PS5, y a través de las redes sociales compartieron las primeras impresiones.

Lo primero que han dicho es que el juego se mantiene fiel a su exitosa fórmula. Esto puede generar una sensación de familiaridad, pero, como dicen, no hay dos sin tres, y esta continuidad no necesariamente es algo negativo.

Los expertos sostienen que moverse por las bulliciosas calles de Nueva York balanceándose con las telarañas sigue siendo un auténtico placer. La mecánica de movimiento de Spider-Man es uno de los puntos fuertes que han caracterizado a los títulos anteriores, y en esta secuela, esa sensación de agilidad y libertad se asegura, mantiene intacta. Además, el combate, lo califican de dinámico y emocionante.

La novedad más sobresaliente, dicen quienes ya lo jugaron, es la posibilidad de controlar tanto a Peter Parker como a Miles Morales. Los creadores del título manifestaron que es posible hacerlo en cualquier momento del mundo abierto con un simple toque de botón.

Esto añadiría una capa adicional de versatilidad y emoción al juego, ya que los estilos de combate y las habilidades de Peter y Miles son distintos y complementarios. Ver cómo ambos héroes comparten pantalla en un mismo videojuego es un sueño hecho realidad para los fans.

Además de esta emocionante novedad, también se ha podido ver en un tráiler, cómo la transición de jugar con uno a otro se lleva a cabo de manera fluida. Por otro lado, el mapa aumentó, ya que se cubrirán nuevos territorios de Nueva York y sus alrededores, lo que amplía las actividades para los dos protagonistas, cuyos villanos también se dice, están a la altura de los de las entregas pasadas.

Let's take a deep dive into our expanded Marvel's New York with Creative Director Bryan Intihar! Learn how we've evolved the city, exploration, and discoverability in #SpiderMan2PS5! #BeGreaterTogether



More info on the PlayStation Blog: https://t.co/Mij9jcX3IB pic.twitter.com/gERcfwPUFk