¡Orgullo! Jorge Velosa, carranguero de corazón, se gradúa a sus 73 años, ¿de qué se trata?

El veterinario y músico boyacense recibirá próximamente el título de doctor en Lenguaje y Cultura de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc).

El lunes 29 de mayo se le otorgará el título de doctor honoris causa en Lenguaje y Cultura al maestro Jorge Luis Velosa Ruíz. Este reconocimiento más que merecido se le concederá en honor a su extensa carrera musical que se ha prolongado por más de 50 años, por sus contribuciones a la cultura, sus investigaciones sociales y aportes a la educación y demás ámbitos.

Cuando eun colombiano escucha el apellido Velosa, inmediatamente se transporta a las bellas tierras de Boyacá, al frío, al campo y al olor a ganado. Pero más allá de ser un referente del campesinado, también se ha convertido en un gran orador.

Según los expertos en la academia, el juglar de la música carranguera es inspiración para muchos jóvenes universitarios al momento de crear sus propias agrupaciones, al seguir los pasos y ritmos del carranguero mayor, con nuevas propuestas musicales que se arraigan a la herencia cultural boyacense y consolidan un movimiento musical que por décadas ha sido eje transformador de la educación cultural, del lenguaje y sus usos artísticos.

Puede leer: ¡Los Juegos del Hambre llegaron cerca a Ibagué! Actor salió de la película y probó comida colombiana

En sus inicios fundó el grupo musical Los Carrangueros de Ráquira, que posteriormente cambió su nombre a Jorge Velosa y los Hermanos Torres y, finalmente, a Velosa y los Carrangueros. A pesar que los años cambian y que los gustos musicales de la sociedad se han transformado, este género no ha desvanecido. Por el contrario, hace parte de la identidad y de la riqueza cultural que hace sentir orgulloso al país.

Un talento innegable

Si se trata de componer, nadie le pone la pata, pues para hacer rimar las palabras si que tiene la maña. Toca varios instrumentos, escribe, canta y pone a bailar a quien escucha sus temas.

Se ha dedicado toda una vida a resaltar el folclor popular de la región Andina con sus pintorescas letras que pareciera que se acomodaran a su antojo. Además que tiene una admirable habilidad para narrar por medio de la música.

Es de resaltar que el título Doctor Honoris Causa en Lenguaje y Cultura permitió institucionalizar en la Uptc la cátedra Unesco para la lectura y escritura en América Latina, para la investigación, academia y extensión de la cultura carranguera y popular de Colombia, según Resolución 2582 del 19 de mayo de 2023.

Ese no es el único título en doctorado honoris causa que se ha otorgado, en 2012 recibió uno en la Universidad Nacional, destacando su defensa del folclor y de las tradiciones, pues el carranguero ha impulsado de manera directa el desarrollo agropecuario colombiano, en su esfuerzo por hacer del tema rural un espacio importante en el contexto nacional.

El don para crear

Uno de los libros más conocidos del músico boyacense es El convite de los animales, otro de ellos es Abuelo de pájaro, el cual tiene poemas, trabalenguas y adivinanzas.

Una de esas adivinanzas que, según Velosa, tiene que ver con el país y con el planeta Tierra es la siguiente: “Yo era la tierra que más corría y a todas partes llegaba, y de verde se vestía lo que a mi paso quedaba. Todos me quieren tener, pero muy pocos me cuidan y eso que soy el secreto de la vida. La vida sin ello no existiría”.

MÁS NOTICIAS

El inigualable "Quico" vendrá en estos días a Colombia ¿cuándo, dónde y por qué?

“Qué susto tan macho”: Tulio Recomienda vivió tremendo colapso, no se lo imaginaba

Luto en el mundo rock: Muere Tina Turner