A sus 83 años, falleció la icónica Tina Turner cerca a Zúrich, Suiza.



Tina Turner, falleció este miércoles 24 de mayo en su casa en la ciudad de Küsnatch, cerca de la capital suiza, a sus 83 años, luego de batallar por varios años con una penosa enfermedad. La recordada ‘Reina del Rock & Roll’, deja una repertorio repleto de éxitos en su carrera musical.

Fueron más de 50 años de vida artística, donde descrestó a varias generaciones debido a su potente voz, carisma y fuerza en el escenario.

El talento de Turner fue tal, que además de ser una música de talla mundial, también fue bailarina y actriz, y formó parte de múltiples producciones cinematográficas, destacándose en el filme post apocalíptico de 1985, ‘Mad max: Más allá de la cúpula del trueno, donde compartió set con Mel Gibson.

Adicionalmente, interpretó para esta película, uno de sus himnos más conocidos: We Don't Need Another Hero (Thunderdome).