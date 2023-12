¿Tiene agüeros para fin de año? Vea los más conocidos para recibir el 2024.

Sin duda alguna, muchos esperan que llegue la noche del 31 de diciembre para recibir el año nuevo con una mejor actitud, con el deseo que la vida mejorará, y claro, festejar también los tradicionales agüeros para la prosperidad.

Durante esa noche, los integrantes de la familia lucen sus mejores prendas. El día se caracteriza por ser un motivo de encuentro y cena fraterna entre los seres queridos. En este caso, muchas de esas citas, por lo general, sobre el comedor reposan los platos y las bandejas con las más exquisitas comidas, preparadas, en su mayoría de veces, por las abuelas de las casas, quienes con cautela cuidan sus ‘manjares’ para que, a medianoche, no haga falta ningún plato.

En las compras de la última semana del año, las uvas se vuelven la fruta más codiciada para las celebraciones. Con ellas se lleva a cabo uno de los rituales católicos más famosos en el mundo. Consiste en repartir 12 uvas, que representan los meses del año nuevo. Cada integrante de la familia tiene que pedir un deseo personal, por cada uva que se comen. Es indispensable, según la tradición, no mencionarlo en voz alta. De lo contrario, es poco probable que se haga realidad.

Sobre la mesa más visible de la casa también luce un florero adornado con espigas de trigo. Representan la abundancia con las que se espera el año nuevo. “La gente por lo general siempre viene por las espigas. Actualmente se les adiciona, como decoración, arvejas, lentejas, frijol e incluso un billetico, con el que se atrae la fortuna en los hogares”, afirma una comerciante.

A punto de morir la última noche del año, algunos acostumbran a amplificar las emisoras, que designan a un locutor para que anuncie la llegada del año nuevo. Todos hemos escuchado el conteo final. Suenan las campañas. La nostalgia abraza sin compasión en esos momentos. Se llora de felicidad por los que están. Se llora por lo que están lejos. Se extraña a los que se fueron y viven en la memoria.

“Faltan cinco pa’ las 12:00, el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mama, me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré olvidar, una linda viejecita que me espera, en las noches de una eterna Navidad”.

Esta canción suena con fuerza. Algunos la cantan a todo pulmón, otros permanecen con sus manos en los bolsillos. En ellos guardan uno de los agüeros favoritos: las lentejas, que son símbolo de abundancia financiera. Tanto jóvenes como adultos, disfrutan de esta tradición que llena los corazones de esperanza. Sienten la ilusión de cumplir muchos sueños, al pensar que la situación económica mejorará en el nuevo año.

En muchos hogares, se dice que el agüero de las lentejas no funciona solamente cargándolas en los bolsillos, por lo que se comen una cucharada de estas legumbres, pero muchos piensan que, al ser desabridas, no atraerán la buena suerte”

Las prendas interiores amarillas, que se exhiben avivan el ambiente del centro de la ciudad. Mariela Jácome, comerciante del sector, ofrecer toda clase los calzones amarillos “para la buena suerte del 31”.

Como si fuera poco, en la cultura colombiana, existe la creencia de ‘quitar’ las malas energías, con baños de hierbas. Según el paso a paso, que explica Sandra Arias “primero se debe hacer el baño amargo, para sacar las energías negativas, y después, el baño dulce, para atraer las buenas energías, y que les vaya bien todo el año”.

En algunos barrios aún se observa, es particular y alegre tradición, de correr por las calles con las maletas de viaje, una oportunidad para un 2024 lleno de viajes.

“En los barrios de la ciudad, aún se escuchan habitantes, que desconocen la tradición de correr con las maletas, y solo murmullan “los dejó el bus”.

Los "agüeros" son creencias populares o supersticiones que se asocian con eventos futuros. En el contexto del fin de año, muchas culturas tienen tradiciones y creencias específicas sobre lo que se debe hacer para atraer la buena suerte en el próximo año. Aquí hay algunos agüeros de fin de año que son comunes en algunas culturas:

Uvas de la suerte: En algunas culturas, comer 12 uvas a la medianoche del 31 de diciembre simboliza los 12 meses del año. Cada uva se come a la vez que se hace un deseo para el próximo mes. Ropa interior de colores: Usar ropa interior de un color específico se cree que atrae diferentes tipos de energías positivas. Por ejemplo, el rojo puede atraer el amor y la pasión, el amarillo la prosperidad y el verde la salud. Limpieza y purificación: Limpiar la casa antes de la medianoche se considera una forma de deshacerse de las malas energías del año viejo y dar la bienvenida a la positividad del año nuevo. Dinero en los zapatos: En algunos lugares, se coloca dinero dentro de los zapatos o se camina alrededor de la manzana con una maleta para atraer la prosperidad y los viajes en el próximo año. Espejos y velas: Se cree que tener espejos y velas encendidas en la casa durante la medianoche aleja la oscuridad y atrae la luz y la buena suerte. Quemar muñecos: En algunos lugares, la gente quema muñecos hechos de trapo, papel o cartón, representando el año viejo y despidiéndose de las malas experiencias. Saltar desde una silla: En algunos países, la gente salta desde una silla justo cuando suenan las campanadas de medianoche, simbolizando "saltar" hacia el nuevo año con energía renovada.

Recuerda que estos agüeros son tradiciones culturales y supersticiones, y su significado puede variar. Muchas personas participan en estas prácticas como una forma divertida de celebrar el fin de año y recibir el nuevo con esperanza y positividad.