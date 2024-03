'Ibagué Festival' abre convocatoria para músicos tolimenses y celebrar su riqueza cultural

Si es un músico o agrupación tolimense que vive en la región o en otro lugar del país, puede postularse para ser parte de la nómina de artistas del Festival.

Bajo el lema “Las Músicas que Somos", se llevará a cabo la quinta versión de ‘Ibagué Festival’ entre el 5 y 8 de septiembre de 2024.

Este festival se ha consolidado como un evento infaltable de la agenda cultural del departamento y del país abre la convocatoria para que artistas y agrupaciones tolimenses ubicadas en diferentes puntos a nivel nacional hagan parte de la nómina que se presentará este año y así dar cuenta del aporte cultural de estas en varios contextos nacionales e internacionales.

Además de ello, el propósito es conectar de nuevo a la región con lo que se denomina ‘Diáspora Musical’, potencializar su talento con nuevas “oportunidades de especialización, ubicación laboral y proyección cultural de las nuevas generaciones”.

Puede leer: La melodía de la naturaleza se toma el Cartagena Festival de Música 2024: algunos momentos y programación

Con la temática “La diáspora musical del Tolima en el mundo” se da la invitación a reconocer y visibilizar la proyección de los aportes musicales de este departamento y fortalecer el vínculo entre los músicos tolimenses más destacados y su contexto educativo y cultural de origen.

Las convocatorias a músicos tolimenses del país y de la es para pertenecer “al crisol multicultural de la programación artística y educativa de esta quinta edición.”

Vea acá: Así se vivió el primer día de Cartagena Festival de Música: el encuentro entre el arte y la naturaleza

Convocatorias públicas para músicos tolimenses

Dos convocatorias se encuentran abiertas para los músicos tolimenses interesados en ser parte de la quinta edición del Ibagué Festival.

La primera, una convocatoria NACIONAL con cierre el 30 de marzo de 2024. Está disponible para agrupaciones de 2 a 7 integrantes de cualquier formato, género o estilo, con una trayectoria mínima de un (1) año, radicados en cualquier departamento del país, diferente al Tolima, en cuya conformación se tenga como mínimo el 50% o más de integrantes tolimenses de origen.

Más información sobre la convocatoria NACIONAL de músicos tolimenses: https://ibaguefestival.com/convocatoria-nacional-a-musicos-y-agrupaciones-tolimenses/

Por otro lado, la convocatoria a músicos LOCALES se ha convertido en un tradición del Ibagué Festival, como una manera de democratizar la exposición del talento de la ciudad, en la plataforma que es el Ibagué Festival, a sus habitantes y visitantes. Esta convocatoria, con cierre el 12 de abril de 2024, invita a agrupaciones de 3 a 7 integrantes de géneros urbanos, alternativos e independientes, con una trayectoria mínima continua de dos (2) años, residenciados en su totalidad en la ciudad de Ibagué, que no hayan participado en ninguna de las ediciones anteriores del Ibagué Festival.

Más información sobre la convocatoria LOCAL de músicos: https://ibaguefestival.com/convocatoria-nacional-a-musicos-y-agrupaciones-tolimenses/