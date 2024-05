El provocador baile de una mujer en el cumpleaños de su hija de 3 años desató polémica

El revuelo en las redes sociales no ha cesado desde que se viralizó un video del cumpleaños de una niña de tres años en Brasil.

En esta ocasión, la atención se centró en la madre de la pequeña, Brenna Azevedo, quien protagonizó un baile que algunos consideraron provocativo durante la celebración infantil.

Originaria de Río de Janeiro, Brenna, de 26 años, se vio envuelta en una ola de críticas luego de que el video de su singular baile se difundiera ampliamente en línea. Sin embargo, lejos de permanecer en silencio, decidió enfrentar directamente las críticas a través de su cuenta de TikTok.

Con una mezcla de indignación y frustración, Brenna defendió su actuación, argumentando que tanto su hija como los invitados estaban felices durante la fiesta. "La gente está indignada porque estaba bailando con un traje transparente. Me están atacando, maldiciendo y diciendo que me van a reportar al Consejo Tutelar. No veo nada de malo en eso. Veo muchas cosas peores", expresó en su defensa.

La mujer se mostró consternada por la ola de comentarios negativos y el impacto emocional que ha tenido en su familia. "Mi familia está horrorizada. ¿Cómo pueden las personas lastimarse en las redes sociales? Me llaman cosas horribles. Estoy indignada, aterrorizada. Mi hija estaba súper feliz, a los invitados les gustó", agregó.

