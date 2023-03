Niños tímidos: ¿Cómo manejarlo?

Contenido Exclusivo

Los niños tímidos suelen experimentar un miedo irracional al rechazo y a situaciones sociales que los hagan ver mal ante los demás. A menudo, hacen grandes esfuerzos para evitar llamar la atención. ¿Cómo manejar la situación para que no afecte sus habilidades sociales?



La timidez es una característica común en muchos niños, pero puede ser un desafío para los padres y cuidadores. La pregunta es cómo pueden los adultos ayudar a los niños tímidos a sentirse más cómodos en situaciones sociales.

Es importante recordar que cada niño es único y lo que funciona para uno puede no funcionar para otro. Los padres y cuidadores deben ser pacientes y comprensivos, y trabajar con el niño para encontrar lo que funciona mejor para ellos.

La timidez es una parte natural del desarrollo humano y los padres y cuidadores pueden ayudar a los niños tímidos a sentirse más cómodos en situaciones sociales al aceptarlos tal como son, exponerlos gradualmente a situaciones sociales, ser un modelo a seguir, y trabajar con ellos para encontrar lo que funciona mejor.

Expertos le cuentan más sobre cómo apoyar los niños tímidos, y de dónde parte este comportamiento.

¿Cómo manejar la situación con un niño tímido?

El psicólogo Sergio de Dios González le ofrece sus consejos para manejar las situaciones que se presentan con un niño tímido.

1. No lo obligue a interactuar. En vez de presionar a los niños tímidos, podemos brindarles oportunidades seguras para que experimenten nuevas situaciones sociales y se sientan más seguros. Celebrando la diversidad de personalidades, podemos crear un ambiente más inclusivo, y respetuoso para todos los niños.

2. Déjele hablar por sí mismo. Es importante permitir que los niños decidan si quieren hablar o no y no forzarlos. Los padres pueden mostrarles cómo relacionarse socialmente y no enfocarse solo en su actitud. Si no responden a una pregunta, es mejor seguir adelante sin presionarlos.

3. No lo haga sentir mal. No se recomienda presionar a un niño tímido para que responda y evitar compararlo con otros niños, ya que esto puede hacerlo sentir más cohibido, descalificado e inseguro. Cada niño es diferente y compararlos puede ser humillante.

4. No lo deje en evidencia. No es necesario etiquetar a un niño como “tímido” y hacer que lo porte como un estigma ante los demás. Llamar la atención o ser el foco de atención puede ser angustiante para un niño tímido, pero ser tímido es una forma de ser tan válida como cualquier otra.

5. Permita que escoja sus actividades. Llenar la agenda del niño con muchas actividades no siempre ayuda a los niños tímidos a socializar si prefieren controlar su tiempo libre. Los niños necesitan amor, apoyo y reconocimiento por sus logros. Es importante motivarlos a interactuar, pero sin presionarlos.

¿Por qué su hijo es muy tímido?

La psicóloga Marta Menéndez explica que la timidez en los niños puede tener diversas causas, incluyendo factores genéticos, personalidad, conductas aprendidas y relaciones familiares.

Además, la falta de interacción social, el miedo a los errores y las críticas que no se saben decir asertivamente por parte de padres, docentes y familiares también pueden contribuir a este comportamiento.

Los padres juegan un papel importante en el desarrollo de los niños, y pueden influir en la timidez de sus hijos, ya sea a través de su propia timidez o sobreprotección.

Por lo tanto, es fundamental que los padres estén atentos a las necesidades emocionales de sus hijos y les brinden apoyo y amor para que puedan desarrollarse de manera saludable.

Datos

- Los niños tímidos pueden ser muy sensibles y empáticos, lo que los hace buenos amigos y compañeros de equipo una vez que se sienten cómodos en su entorno social.

- Los niños tímidos pueden ser personas cuidadosas y reflexivas que disfrutan de su tiempo a solas y son capaces de concentrarse profundamente en sus intereses y actividades, lo que puede llevar a un mayor desarrollo personal y creatividad.

