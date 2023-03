Amigo de Piqué arma tremenda polémica sobre la ruptura con Shakira: "Quizás es justo al revés"

Esto dice uno de los amigos de Piqué, quien pone en duda la versión conocida de los hechos.

Después de ocho meses desde que Shakira y Piqué tomaron la decisión de alejarse, la pareja sigue siendo blanco de las noticias del entretenimiento y cada vez aparecen más detalles de su ruptura.

La separación entre la cantante colombiana y el futbolista ha sido un acontecimiento internacional, siendo además tema en las últimas canciones de la artista, tales como: Te Felicito, Monotonía, Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53 y la más reciente TQG, en colaboración con Karol G.

Y fue, precisamente, por la letra de TQG, en la que dice: “Bebé, ¿qué fue? (Fue) ¿No pues que muy tragadito? (Ah)¿Qué haces buscándome el la'o (ey) Si sabes que yo errores no repito?”, en la que se cree, presuntamente, que Piqué quiso en algún momento volver con Shakira.

Sin embargo, uno de los amigos más cercanos de Piqué, el comunicador Jordi Basté, reveló que al haber las dos caras de la moneda, no se puede establecer qué ocasionó el alejamiento de estos y si Piqué buscó o no a Shakira después.

Durante una entrevista en un canal de televisión español, a Basté se le preguntó: "¿Eres 'team' Shakira o 'team' Piqué?", a lo que respondió que, clara-mente era amigo de Piqué.

Y luego agregó: "Gerard Piqué no ha hablado de su separación de Shakira (...) se ha convertido en el malo de la película, y hasta que no sepamos todos los detalles no deberíamos decirlo. Porque en la vida todo tiene matices. Y algunos sorprenderán. Y quizás es justo al revés de cómo se ha explicado, sobre todo el que hace referencia a su vida personal".

Lo que dio a entender es que aún hay muchos detalles desconocidos de la polémica separación.

Pero sí está claro que Piqué no ha dicho nada oficial de su ruptura con Shakira; solo ha reaccionado alguna de sus canciones y publicó en sus redes sociales, una foto con Clara Chía, su nueva novia.

