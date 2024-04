"Es un puerco" Señalan de 'cochino' al actor Julián Trujillo por hábito de aseo no muy agradable

El actor se ha puesto en la mirada de los internautas por sus constantes peleas con La Segura y Karen Sevillano.

El actor Julián Trujillo se ha convertido en el centro de atención en la primera temporada de "La casa de los famosos" debido a sus intensas discusiones con otros participantes como La Segura y Karen Sevillano. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención del público recientemente es su revelación sobre su rutina de higiene en el reality.

Puede leer: El bochornoso momento de Omar Geles en concierto en Ibagué: 'le hicieron el feo'

A pesar de su deseo de abandonar el programa debido a una crisis emocional causada por la convivencia, Trujillo ha sido salvado por el voto del público en cada ocasión en que ha sido nominado. Este apoyo ha sido evidente también en las redes sociales, donde se ha convertido en uno de los favoritos del público colombiano.

Además: El lujoso carro que compró Yeison Jiménez y que esperó por cuatro años

La sorpresa llegó cuando Trujillo admitió en una conversación con Mafe Walker que no se baña a diario en el reality debido a su estado de ánimo. Según sus propias palabras, "bañarse es entrar en contacto con el agua, y yo soy agua. Cuando estoy contento, me baño; cuando no lo estoy, no lo hago". Esta confesión ha generado un gran revuelo en las redes sociales, donde algunos expresan preocupación por su bienestar, mientras que otros lo apoyan en su forma de entender y relacionarse con el agua. “El agua me activa, ya sea fría, caliente o tibia, de cualquier forma. Tanto es así que afuera siempre siento que si no me baño, mi día no comienza. Normalmente, salgo de mi casa vestido y recién bañado, pero como aquí no salgo, eso ha jugado en mi contra. Todo esto para decir que soy un desordenado y no me baño”, añadió.

¿Usted qué opina?