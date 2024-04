El artista aclaró si se ha puesto botox o no. Lo azotaron en redes sociales.

El reconocido cantante mexicano Pedro Fernández ha sido el foco de atención luego de su participación en el programa de televisión Ventaneando. Durante la entrevista, el artista fue cuestionado sobre su apariencia juvenil a sus 54 años y cómo se cuida para mantenerla. Fernández compartió que, en su opinión, tener una actitud positiva es clave.

Sin embargo, las redes sociales estallaron con comentarios sobre un supuesto cambio en el rostro del cantante. Algunos usuarios expresaron su sorpresa y preocupación, sugiriendo que podría haber recurrido a tratamientos estéticos. Los comentarios variaron desde bromas hasta críticas, con referencias a la apariencia de Fernández.

Ante la controversia, Pedro Fernández decidió aclarar la situación durante su participación en el programa Sale el sol (Imagen TV). En sus declaraciones, negó haberse sometido a procedimientos estéticos hasta el momento, pero no descartó la posibilidad en el futuro. Destacó la importancia de cuidarse por respeto a su carrera y a sí mismo, aunque admitió que podría considerar algunos ajustes más adelante.

“Empiezo a ver comentarios de ‘se operó’, ‘¿qué se hizo en la cara?’, y por Dios, si no me he hecho nada”, aclaró en el programa mexicano de televisión Sale el sol (Imagen TV). “Tengo que decir que tiene que llegar un momento, que por respeto y por compromiso con nuestras con nuestras carreras, tenemos que cuidarnos. Todavía no lo hago, pero algún día lo haré”, aseguró el artista.

Por ahora, internutas siguen creyendo que algo se hizo en su cara ya que dicen percibirlo, "extraño". ¿Usted qué opina?