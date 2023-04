"Comimos galletas con moho" Integrante de Sábados Felices se declaró 'en la inmunda'

Uno de los programas más queridos de la televisión colombiana, fue y es Sábados Felices. Pero, ¿Qué pasó con 'Sábados Felicitos' y 'Memo' Orozco?

Para ningún colombiano es un secreto que 'Sábados Felices' ha acompañado generaciones y generaciones con su humor característico. Ha sido un programa con mucha fuerza y contundencia en el mundo de la televisión de este país. En su momento de mayor auge, su formato permitía disponer de varias secciones, como por ejemplo 'Sábados Felicitos', que llegó a ser uno de los segmentos más anhelados por los televidentes.

Este apartado, consistía en que varios niños con sus ocurrencias y comentarios fuera de lugar, generaran risa en un público de padres. 'Memo' Orozco lo presentó por muchos años, hasta que llegó la Pandemia y entorpeció todo el proyecto.

Pese a ser una de las secciones favoritas por los televidentes esta salió del aire tras la pandemia y desde entonces no se volvió a saber nada del reconocido presentador.

Fue hasta este jueves 13 de abril que ‘Memo’ reapareció en televisión nacional en medio de una entrevista con el programa de chismes ‘Lo Sé Todo’. Allí contó lo que ha sido de su vida tras la salida del programa, mencionando que no ha sido fácil la situación económica que atraviesa, incluso afirmó que está en la quiebra.

En la entrevista aclaró, que no por el hecho de haber trabajado en la televisión, es millonario. “Todo el mundo lo ve a uno y supone que “ese trabaja en televisión y es millonario”, ¿cuál millonario?, uno no tiene plata. Siempre existe como una especia de mito urbano de que el que trabaja en televisión tiene mucha playa y yo le dijo, sí, pero en Estados Unidos y en otros países”, indicó.

Aunque el bogotano intentó dar solución a su crisis con diferentes negocios, estos tampoco prosperaron y fue entonces que se vio en la quiebra.

“Perdimos mucha plata porque los arriendos, el agua y la luz no paraban y se quebró uno, es de los momentos es que uno dice estoy quebrado”, continuó relatando.

Memo contó que fue entonces cuando sintió que la situación económica de su familia tocó fondo, pues incluso en una oportunidad no tenían que comer y les tocó alimentarse con unas galletas dañadas que tenían.

“Mis hijos también un día, hasta había unas galletas que se mohosearon y no había más pa’ comer y tocó comer galleta que estaba un poco mohoseada y verde”, contó.

Orozco finalizó señalando que actualmente está con un proyecto de venta de muebles con el que ha pagado algunas deudas, no obstante aún tiene a los bancos encima suyo para que pague sus deudas con ellos y dio a conocer la lección que le dejó la pandemia y su crisis económica.

“La pandemia me enseñó que uno no tiene que meter todos los huevos en una canasta, los muebles nos dieron la posibilidad de ir pagando las deudas, ganamos plata en una cosa para tapar huecos, tener deudas no es pecado”, finalizó.

