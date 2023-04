"¡Trágame tierra!" La Valdiri pasó tremendo oso en E.E.UU: quiso salir corriendo y no volver

La modelo e influencer protagonizó una incomoda situación en la ciudad de los Ángeles, junto a su esposo Felipe Saruma, en un evento de Prime Video.

Durante un evento en la ciudad de Los ángeles (Estados Unidos) el pasado martes 25 de abril de 2023, la barranquillera creadora de contenido más famosa en las redes sociales Andrea Valdiri junto a su esposo el también creador de contenido Felipe Saruma vivieron el verdadero “trágame tierra”.

Ambos recibieron la invitación para asistir al lanzamiento de la serie de acción y espías ‘Citadel’ 2023, el nuevo producto audiovisual de la compañía Prime Video, protagonizada por la actriz y cantante India Priyanka Chopra y el actor británico Richard Madden.

“Estamos en Los Ángeles, invitados por ‘Prime Video’. ¿Ay, lo dije bien? Sí, lo dije bien... Esto es un sueño, un espectáculo, hay muchos actores de Hollywood, de verdad que es lo que le encanta a ‘Saru’, vamos por buen camino”, dijo la influencer en un video en sus redes sociales.

Puede leer: La nueva película de Alejandro Aguilar inició su rodaje en Ibagué

Sin embargo, en unas historias que subió a su cuenta de Instagram, la modelo dejó saber que al no saber inglés, no pudo comprender lo que decían los directores de la serie justo antes de que presentaran el primer capítulo.

“Muy linda la serie, me encantó, súper espectacular; tren que vuela, avión que va, mejor dicho, el elenco espectacular. Pero hay un pequeño problema, es que de inglés yo estoy grave [risas]. Te lo juro, me llamaron para una entrevista y le dije a la señora: – No entender, no entender -”.

Andrea, entre risas, por medio de sus historias aseguró que ese no había sido el único episodio de vergüenza que habría protagonizado, pues debido al poco conocimiento de esa lengua, tuvo otro inconveniente camino al país norteamericano.

“La señora pregunta, en inglés, que si tenía la capacidad de ayudar a las personas en inglés. Y ella se voltea y me dice: – ¿Qué?”. Le dicen: – “Disculpa, es que si no sabes inglés, no puedes viajar en el asiento de emergencia -”, dice uno de los amigos de la influencer.

Su amigo, que acompañó a la pareja en aquella travesía, señaló que para bordear el problema, tomó el tema con humor y respondío: “¡Ay, no, no, no! Yo no estoy hablando nada, no entiendo inglés”.

Felipe Saruma también contó su parte en el relato: “Lo más chistoso es que solo tenía que decir: – Yes -. Y la señora le decía: – Te tengo que hacer una pregunta -”, dijo el influencer.

Y así Valdiri contó, en sus redes, la experiencia que vivió al no dominar el idioma extranjero. Cabe resaltar que la influencer lucía muy contenta por poder disfrutar de la oportunidad de vivir aquella experiencia y poder codearse con grandes celebridades del cine.

