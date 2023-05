Tarotista de Ibagué predice el futuro del presidente y revela secretos, ¿el final de Petro?

Contenido Exclusivo

Ante la curiosidad de los electores, las cartas hablaron y revelaron secretos de la vida de Gustavo Petro y hasta predijeron su final.

Juan Felipe Vega Daza es un joven ibaguereño que vive en Estados Unidos y que se ha hecho famoso por su capacidad de leer el tarot, interpretar los sueños y predecir eventos futuros a través de ellos.

Hace algunas semanas tuvo una profecía sobre el Volcán Nevado del Ruiz que quizá para muchos fue aterradora, pues afirmó que las personas “tercas” van a sufrir si no dejan atrás lo material.

“Esto lo dije el 31 de marzo, cuando el volcán entró a alerta naranja. Les dije ‘el Volcán en estos días no va a hacer erupción, pero lo que su veo es que va a emitir mucha ceniza. A la gente la van a evacuar, pero la gente no se va a querer ir por miedo a que los roben, por sus cosas. El miedo de las personas es que los roben”, expresó.

Lea acá: Tarotista de Ibagué tuvo aterradora profecía de Volcán del Ruiz: habló del “rostro” y la erupción

Sin embargo, esta no ha sido la única predicción de Vega Daza, pues en sus redes sociales ha advertido el acontecimiento de varios eventos de interés mundial, como la muerte de Pelé o el terremoto de Turquía. El joven dice que desde pequeño le fue dado ese don y fue su abuela quien le enseñó a interpretar los sueños.

Aunque es barbero de profesión, Juan Felipe defiende el oficio del tarot, pues, considera que, “hay muchas personas que estudian ingeniería, arquitectura, medicina, hay otros que les gusta estudiar el tarot, las ciencias ocultas, la astrología, otro tipo de ciencias. Hay gente que se burla, pero después me están buscando”.

Sobre los secretos y final de Gustavo Petro

Los presagios sobre Petro iniciaron con la reveladora confesión de Day Vásquez, exesposa del hijo del presidente, acerca de las oscuras relaciones que se tenía con el narcotráfico e introducción de dineros sucios a la campaña del hoy mandatario.

“Me salían unas combinaciones de una pareja, pero dentro de esta me aparecía otra que estaban muy enamorados. Pero estas personas tenían negocios “artísticos”, me hablan de negocios que mandan al exterior productos de muy alto costo, no quise entrar en detalle, son cosas que están ocultas. Aun así hay una mujer que va a destapar la olla dentro de poco y van a salir problemas a la luz pública. Y a los 15 días el hijo del presidente se vio envuelto en negocios del narcotráfico y como dije, una mujer blanca, rubia va a destapar todo por problemas de amor y efectivo.”

En relación con lo anterior, Vega Daza ve en sus cartas que la familia Petro está inmiscuida en acuerdos turbios, muy alejados con la política y caerá la cabeza presidencial a causa de la corrupción y revelación del pueblo colombiano, que se irá contra él.

Cabe decir que el tarotista aclara que no toma partido de ninguna ideología política, pues no es de izquierda ni de derecha. Solo realiza la explicación de lo que muestran las cartas, a petición de los seguidores y no del hoy jefe del Estado.

Dentro de las interpretaciones del ibaguereño, está la supuesta manipulación que tiene la primera dama sobre Petro, pues, al parecer, él se deja llevar de todo lo que diga su esposa. Según indicó, Verónica Alcocer posee mucho más poder del que aparenta. A la vista del tarot, fue ella quien retiró a los siete ministros recientemente despedidos del gabinete.

“Él se deja llevar por lo que le diga la esposa. Ella toma decisiones, por lo que veo, porque tiene muchos secretos de él, por lo que Petro cede a sus peticiones”, manifestó.

Así mismo, reveló que hay cierta preocupación del Gobierno Petro por su estadía y desarrollo de políticas, pues no entienden la desfavorabilidad que se está viviendo en el momento.

Le puede interesar: Hurtado anunció dos ‘regalazos’ más para los ibaguereños: se vienen más obras

Caída de Gustavo Petro

A pesar de las malas condiciones que atraviesa Petro y su equipo, la mayor sorpresa dentro de las profecías del tolimense, es la muerte política del mandatario. “Me aparece que el pueblo y las fuerzas armadas se van a ir en contra de él, el pueblo completo”, afirmó desde diciembre. Es decir, sea por la inconformidad ciudadana o por sus actos corruptos, a Petro no le quedará más que retirarse de la presidencia.

“Me aparece que las personas que lo amaban a él, daban la vida por Petro y peleaban, van a marchar y salir en su contra. A él todo el mundo se le va a voltear y se le va a ir encima”, manifestó.

En las cartas se visualiza una mala racha para el político, pues se ven marchas y más marchas en su oposición, que lo harán caer. De igual manera, no le resultarán las fuentes de dinero necesario para desarrollar sus políticas públicas.

“Muchos dicen que le dará cáncer, que se va a morir, pero la muerte que yo veo, es la muerte política de él”, acotó Vega Daza, y que el verdadero “cambio” es la salida de Petro.

Finalmente, dichos sucesos que marcarán la vida privada y pública del presidente, está relacionada con las malas energías que lo rodean, pues se dice que es ateo, señaló Juan Felipe. “Sí, va a haber un cambio en la política, sea porque le toque renunciar o lo saquen”.

Vea aquí los vídeos reveladores del tarotista ibaguereño:

Si le interesa este tema u otro de tendencia nacional o internacional, siga las redes sociales de Juan Felipe Vega Daza

Más noticias

¿Quién va a ganar la Alcaldía de Ibagué? Famoso astrólogo tolimense entregó sus predicciones

“Esa enfermedad lo va a dejar muy mal": astrólogo tolimense da grave predicción en salud de Petro

Predicciones 2023: astrólogo tolimense habló de Petro, el Deportes Tolima y del próximo alcalde de Ibagué