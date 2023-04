Tarotista de Ibagué tuvo aterradora profecía de Volcán del Ruiz: habló del “rostro” y la erupción

Contenido Exclusivo

Las cartas hablaron y enviaron una advertencia a los tolimenses y ciudadanos que viven cerca del Volcán.

Juan Felipe Vega Daza, es un joven ibaguereño que actualmente reside en Estados Unidos pero que, según contó a El Nuevo Día, desde los 13 años tiene un don especial que parece ser de familia: sueños premonitorios y la capacidad de leer el Tarot, para predecir eventos futuros.

Y es de familia, pues resulta ser primo de Daniel Daza, el famoso joven que ha predicho numerosos eventos como la enfermedad del presidente Gustavo Petro o victorias del Deportes Tolima.

Aunque se desempeña en el día a día como barbero, Juan Felipe narró que a través de los sueños, Dios le muestra diferentes eventos que son de interés mundial, como la muerte de Pelé.

“Tengo sueños premonitorios. Soñé que se iba a morir Pelé. Él llevaba como tres años enfermo, entraba al hospital y salía, pero un día me soñé que ya se iba a morir y efectivamente, les dije por mis redes ‘lo más seguro es que se va a morir un jugador muy famoso de Brasil’, a los dos-tres días se murió Pelé”, contó el joven. Dicha publicación la puede ver a continuación:

Así mismo, predijo la victoria del Deportes Tolima ante varios equipos, incluyendo la Copa Sudamericana, competencia internacional que se está jugando por estos días y de la cual hizo una gran predicción que será dada a conocer en estos días por El Nuevo Día.

Juan Felipe también indicó, un mes antes del Mundial Catar 2022, que la final sería entre Argentina y Francia, dando como ganador a Argentina, debido a un sueño que tuvo. “Me mostró en el sueño a Messi y a Mbappé, pero me mostraba a Messi con un cuchillo. Entonces yo les dije ‘la final del 18 de diciembre va a ser estos equipos’. Más de uno le apostó desde ese día, los que me creen”, explicó.

Recientemente, habló de la polémica del Dalai Lama:

Sobre el Volcán del Ruiz

El joven, ayudado con sus cartas de Tarot y la petición a Dios para que le muestre advertencias o noticias de calma alrededor del Volcán del Ruiz, explicó qué es lo que se viene. Esto, teniendo en cuenta que actualmente el Departamento se encuentra en alerta Naranja por la actividad inestable del Volcán Nevado, lo que quiere decir “erupción probable en término de días o semanas”.

Juan Felipe Vega hizo una aterradora advertencia sobre la erupción del Ruiz: las personas “tercas” van a sufrir si no dejan atrás lo material.

“Esto lo dije el 31 de marzo, cuando el volcán entró a alerta Naranja. Les dije ‘el Volcán en estos días no va a hacer erupción, pero lo que su veo es que va a emitir mucha ceniza. A la gente la van a evacuar, pero la gente no se va a querer ir por miedo a que los roben, por sus cosas. El miedo de las personas es que los roben”, inició contando.

Luego, dijo a El Nuevo Día, que la erupción va a ocurrir en algún punto. “Que si el volcán va a hacer erupción, lo que me aparece es un posible, completamente si”, así mismo, habló de quiénes van a ser los más afectados.

“Las personas que yo veo que más van a estar afectadas son las personas, me aparece en mis cartas del tarot, las testarudas, que no quieren escuchar que evacúen. Ellos deben escapar mientras pasa la tormenta”, fue su aterradora predicción.

Sobre por qué el volcán no ha hecho erupción, fue muy claro. Además, mencionó el rostro que se vio hace algunos días en el humo: “el volcán no ha hecho erupción porque muchas personas están orando. Esas energías angelicales ayudan. Hay quienes no creen en eso, pero el volcán está avisando. Varia gente que me sigue me envió la cara, a muchos les parece mentira pero ese rostro que se ve ahí, es la energía del Volcán, todo es vida, el Volcán es vida. Ese es el rostro del volcán así la gente se ría, eso son energías”, advirtió.

Como buena noticia, el joven vio en las cartas que la erupción no va a afectar grandes superficies como pueblo o ciudades, pero si fue enfático en decir que los más perjudicados van a ser las personas que no quieren evacuar.

“Veo que van a estar más perjudicadas las personas que están a su alrededor. Porque mis cartas me dicen que quienes no escuchan van a estar mal por ser testaduras. Me aparece desequilibrio, fuera de control, fuera de alcance, que saldrán heridas por terquedad, por la irresponsabilidad. Me muestra personas tristes y agotadas, personas que no se alejan por miedo a que los roben, a perder sus animales, propiedades. Deben salir de la indecisión y elegir acertadamente, tener tiempo de tranquilidad, el descanso les traerá armonía”, fue la advertencia y consejo del joven tarotista.

La rueda de la fortuna y su explicación en relación al Volcán

Juan Felipe Vega, habló de una carta en particular que describe la situación del Volcán Nevado del Ruiz, y es la torre con la rueda de la fortuna: “La rueda de la fortuna me está hablando de todo lo que tiene que ver con la naturaleza, ciclos. Pero me aparece invertida, son noticias malas. La torre es destrucción, pérdida, y la rueda es más destrucción todavía. Hay un desequilibrio tremendo, pero están avisando y la gente no quiere moverse”, indicó.

Sobre la fecha exacta de una erupción, las cartas no fueron claras. “No se puede asegurar nada, pero las cartas muestran personas marchándose, con máscaras y mucha ceniza. Pero otras personas encerradas, no se quieren mover”, fueron sus palabras.

El consejo del joven a la comunidad, es que escuchen a las autoridades y hagan caso a las señales del volcán, ya que “aparecen cartas feas, lava y fuego”.

