¡Diego Guauque venció el cáncer! Con alegría, anunció: “dejo la clínica y regreso a casa”

El país celebra junto a él por fin ver el final de esta enfermedad.

Desde principios de 2023, Diego Guauque, periodista de 'Séptimo Día', comenzó su lucha contra el cáncer después de ser diagnosticado con un sarcoma abdominal maligno. Desde entonces, ha emprendido un segundo proceso que ha ayudado a los colombianos a comprender mejor las experiencias de aquellos que atraviesan situaciones similares: ha documentado toda su batalla a través de las redes sociales.

Gracias a esto, Guauque no solo ha logrado construir una gran comunidad de apoyo que ora por él y le desea lo mejor, sino que también ha arrojado luz sobre los sentimientos, las cirugías y los altibajos que enfrentan las personas que luchan por sobrevivir y vencer al cáncer. Lea también: Extrovertida, madre de un bebé y estudiante: así era Paola, joven que murió en el Puente

Por suerte, Diego acaba de anunciar que ha vencido esta enfermedad que lo obligó a alejarse de las pantallas y dejar de hacer lo que más ama: investigar y comunicar casos al país.

Se fue el sarcoma y venció el cáncer

Diego Guauque fue sometido a una cirugía para retirar el sarcoma. “Me van a someter nuevamente a una cirugía a finales de este mes. Es una cirugía difícil, riesgosa, porque el examen sigue ahí pegado a algunos órganos y ese ha sido el gran problema, ese es el gran reto de esa cirugía. Creo que estamos viendo la luz al final del túnel y estamos por muy buen camino”, indicó antes de la intervención. Lea también: Este es Michael, el segundo joven que tomó triste decisión en el puente de la Variante este martes

La buena noticia es que el procedimiento fue todo un éxito. “Yo les dije que mi grito de batalla era “Fuera sarcoma” y el sarcoma se marchó. Vamos pa’ lante. Con mucho dolor abdominal, no lo niego, pero con la moral muy en alto (…) me fue bien gracias a Dios, ¿el sarcomita? Pum, lograron sacarlo. Estamos muy contentos. ¿Y saben qué es lo que me pone más contento? Los rostros de mis familiares”, indicó.

“Voy muy contento porque ya no hay sarcoma, ya no hay cáncer. Falta dar una peleíta, pero ya casi todo se culmina. Gracias” dijo el periodista.

