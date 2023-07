“Estoy aburrida de la vida”: famosa actriz colombiana piensa que su muerte está cerca

La reconocida actriz, Ana Milena Vergara, recordada por su participación en exitosas producciones como Chepe Fortuna y La Cacica, ha enfrentado múltiples quebrantos de salud que le han impedido regresar a la televisión.

En una entrevista con el famoso programa televisivo, Lo sé Todo, reveló con tristeza que piensa que su final está cerca. Confesó que se siente muy abrumada por la preocupación de su estado de salud, tanto asó que incluso ha llegado a contemplar la posibilidad de un paro cardíaco.

“Fue un derrame que me dio, que no entiendo ni por qué, pienso que estoy a punto de un infarto, pienso que ya me voy a morir, pienso en meterme a un anciano, estoy como aburrida de la vida. La verdad no estoy bien, para qué digo que sí, más bien les pido que oren por mí”, afirmó Vergara en la entrevista.

Las palabras desconsoladas de la actriz generaron profunda conmoción entre sus seguidores, quienes resaltaron que aún tiene mucho talento y tiempo para seguir deleitando en la pantalla chica. Algunos de ellos incluso han hecho un llamado directo a las cadenas de televisión RCN y Caracol, donde Mile trabajó durante mucho tiempo, instándolas a ofrecerle papeles que puedan ayudarla a superar la depresión por la que atraviesa en este momento.

