Claudia Bahamón fue hospitalizada de urgencia: dio detalles de su salud

La conductora de Master Chef Celebrity dijo que espera recuperarse pronto y envió un mensaje de agradecimiento a sus seguidores.

Un día después de haber sido hospitalizada, la presentadora Claudia Bahamón, conductora del popular formato Master Chef Celebrity, contó lo que realmente le sucedió,

Claudia, de 44 años, fue internada luego de someterse a un procedimiento por un dolor de espalda que le habría afectado sus pulmones.

Lea acá: “La cola”: Claudia Bahamón confesó la parte del cuerpo que no le gusta de su esposo

“¿Qué me pasó? En una terapia con el fisiatra el médico me estaba haciendo un bloqueo para el dolor y por equivocación perforó la pleura y eso hace que se llene de aire el espacio entre la pleura y el pulmón, al pasar esto el pulmón básicamente colapsó. Accidentes que pueden pasar y desafortunadamente me tocó a mi y ahora estoy lidiando con eso. Inmediatamente fuimos a urgencias”, contó la presentadora y líder ambiental nacida en Neiva, Huila.

Le puede interesar: ¿De qué sufre la presentadora Claudia Bahamón? Dice que el dolor la va a 'chiflar'

Asimismo, la presentadora comentó cómo se ha sentido luego de ese episodio que la llevó a requerir de atención médica urgente. "Se siente presión, ahogo, incomodidad. Toca respirar despacio como pueda y llenarme de paciencia", dijo la conductora de Master Chef Celebrity.

"Desde el jueves (13 de julio) en estas, pero ya pronto saldré de la clínica y estaré regia para seguir disfrutando a plenitud la vida", añadió Bahamón.

MÁS NOTICIAS

La actriz ibaguereña Carolina Acevedo tuvo tremendo agarrón con la 'pupuchurra' en MasterChef

“Una completa mier...”: Jorge Rausch humilló a participante de 'MasterChef' por un plato

La actriz ibaguereña Carolina Acevedo perdió el control en Master Chef, ¿por qué?