'Hay que madurar' Alina Lozano enfrentó a la ex de Jim y dejó ver sus celos enfermizos

La pareja se reunió con la mujer que en días pasados manifestó "su dolor" por la relación.

Esta pareja sí que sabe como generar polémica. No siendo suficiente con todo el 'boom' de su noviazgo, su supuesto matrimonio, la diferencia de edad, las críticas, entre otras cosas, ahora involucraron a una tercera persona a su idilio.

Nicol Triana, la exnovia de Velásquez, en días pasados publicó un video en su cuenta de TikTok, en la que mostraba algunos momentos compartidos entre ella y el joven de 23 años cuando sostenían una relación sentimental. En la descripción aceptó que le había dolido su ruptura pero que la vida sigue.

Esto supuestamente generó algo de incomodidad en la pareja y decidieron grabar un video los tres, hablando al respecto.



"Quisimos hacer este video porque se volvió muy viral una publicación de mi exnovia, y queremos aprovechar ese auge para enviar un mensaje de amor y paz", explicó Jim Velázquez en su cuenta de TikTok.



No obstante, mientras este compartía sus intenciones, la voz de Alina interrumpía sus palabras repitiendo lo que este decía, a la vez que criticaba la confesión de Triana como un acto que denotaba falta de criterio.

Puede leer: Expareja de Jim Velásquez revivió momentos de su noviazgo con el hoy prometido de Alina Lozano



"(Un mensaje) de reflexión, y de madurez, porque cuando una ex hace un video con un hombre que ya no le pertenece, pues es un acto de inmadurez, mi amor, y te lo digo con todo el cariño", señaló la actriz.



Finalmente la joven expresó unas palabras para ya dar por terminada la situación, “Yo la verdad no tengo ningún rencor con ninguno de ellos dos. Quiero lo mejor. Estoy muy feliz por ti y espero que te vaya muy bien en la decisión que tomaste”, le dijo Triana al prometido de Alina.

MÁS NOTICIAS

Hermosa modelo ibaguereña le mandó mensaje a Paola Jara sobre Jessi Uribe: 'tranquila, yo se lo cuido'

¿Petro o Uribe?: Esperanza Gómez confesó con qué famosos grabaría un video triple X

Importante personaje de la novela 'Betty la fea' no estará en la tercera temporada: apenas se enteró del proyecto