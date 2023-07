¡Conmovedor vídeo! La viuda de Darío Gómez lo recuerda a un año de su muerte: muestra sus últimas horas de vida

La viuda del cantante de música popular, Darío Gómez, compartió un conmovedor vídeo recordando el último día de vida del artista.

A un año del fallecimiento del "Rey del Despecho", Jhoana Vargas, quien fue su compañera sentimental durante los últimos años, rememora aquel fatídico 26 de julio, cuando el cantante murió debido a un colapso súbito.

"Mi amor, hace un año me dejaste con un vacío tan grande y todavía es imposible aceptar que ya no estás. Te recuerdo cada instante de mis días, seguiré conversando contigo todas las noches, siempre me tomaré ese café pensando en ti, te sostengo con todo el amor dentro de mi corazón y allí permanecerás", dice Jhoana en un fragmento del vídeo.

Lo compartido por Vargas es un vídeo de la cámara de seguridad que muestra la rutina diaria de la pareja. En él, narra cómo a Darío Gómez le importaban mucho sus perritos y cómo le gustaba tomar tinto en las mañanas. También cuenta la última vez que lo vio con vida y cómo fue su despedida.

El vídeo ha alcanzado más de 15 mil me gusta y generado cientos de reacciones por parte de los fanáticos del cantante, conmemorando la vida de este icono de la cultura popular colombiana.

