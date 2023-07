Luego de ser admirados, los internautas empezaron a demostrar una actitud negativa frente a ellos, ¿por qué?

La polémica pareja es reconocida en el mundo del espectáculo por su diferencia de edad, los conflictos que viven día a día a raíz de esto, los celos, etc. En esta ocasión, "se pasaron de la raya" e hicieron algo que a más de uno le desagradó.

A través de un video que publicaron en sus redes sociales, la pareja se deja ver tendida en el piso, encima de una camilla y con cuellos ortopédicos como si hubieran sufrido un grave accidente automovilístico.

“Queremos contarles que acabamos de tener un accidente ya nos atendieron. Queremos hacerles un llamado para que tengan precaución manejando. Si tienen novio que maneja, no le suelten la cabrilla, ellos no saben manejar”, dijo Alina mientras estaba en el piso.

“Acabamos detener un accidente y queríamos contarles a ustedes que estamos bien, tenemos un par de cosas rotas, pero vamos a ir al hospital”, se le escuchó decir a Jim.

Las críticas no se hicieron esperar. Los usuarios enfurecidos y ya cansados de "tanto show" expresaron su malestar con este tipo de contenido. Pues, para varios se trata de un tema muy delicado que no debería tomarse como un chiste, además de que no deja una enseñanza y sí genera un revuelo innecesario.

Sin embargo, el video solo se trató de una broma, puesto que el accidente se habría originado en la atracción de los carros chocones.

“Madure Señora Lina que ya esta baaaassstante para tanta bobada”, “que ridiculez tan horrible”, “lo más ridículo que existe”, “cojan oficio, no es gracioso jugar con la salud”, "Qué estúpida", comentaron algunos usuarios.

No es la primera vez que la pareja es criticada por el contenido que realiza sobre situaciones cotidianas y por la relación sentimental que sostienen.

