"Primero, ubícate": Silvestre Dangond se regó con seguidor que le dijo “no hace vallenato de verdad”

El cantante no se quedó callado ante la acusación del seguidor que criticó su música.

El reconocido cantante de música vallenata, Silvestre Dangond, ha mantenido a sus seguidores en vilo durante su retiro de los escenarios, pero no ha dejado de estar activo en las redes sociales, donde comparte momentos de su vida y algunos mensajes que han generado diversas reacciones en sus fanáticos.

Recientemente, Dangond publicó un video en sus redes sociales que hizo creer a muchos que estaría de regreso en las grabaciones y posiblemente volviendo a la música vallenata. En el video, el cantante menciona: "Una vaina X, nos volvimos a juntar, ¿tan pronto otra vez?".

Sin embargo, uno de sus seguidores expresó en un comentario "Manito, tienes que volver a hacer vallenato de verdad", lo que aparentemente generó cierta molestia en el intérprete de "Cásate conmigo".

Se regó contra el comentario

La respuesta de Silvestre Dangond fue contundente, enumerando varios de sus álbumes y dejando claro que, a su parecer, todas son producciones de calidad y auténticas en el género vallenato. Además, mencionó la referencia a "las 28 de Leandro", haciendo alusión al reconocido acordeonista Leandro Díaz, considerado uno de los íconos de la música vallenata tradicional y cuyo papel interpretó en la bionovela:

"Sí, claro, porque Las locuras mías no es vallenato, Recomenzar no es, Tengo no es, Manda cachaza no es, El silvestrazo no es, Mala jugada no es, El que te gusta soy yo no es… Primero, ubícate para saber en qué idioma hablamos. Y de ñapa, las 28 de Leandro", indicó.

El video compartido por Silvestre Dangond generó una gran cantidad de comentarios, algunos apoyando su trabajo y otros expresando su deseo de que vuelva a sus raíces y a un vallenato más tradicional. Sin embargo, también hubo seguidores que respaldaron su evolución musical y disfrutaron de su reciente álbum "Leandro", el cual fusiona sonidos modernos con la esencia vallenata.

Cabe recordar que Silvestre Dangond anunció su retiro de los escenarios para el año 2023, dejando a sus fans con la incertidumbre de cuándo volverá a cantar en vivo. En diciembre de 2022, durante el cierre de su presentación en el Festival Nacional de Compositores de San Juan del Cesar, el cantante expresó que volverá cuando sienta la motivación adecuada y tenga el deseo de brindar lo mejor a su público.

Aunque aún no se ha dado una fecha concreta para su regreso, los seguidores de Silvestre Dangond esperan con ansias el momento en que decida volver a los escenarios y compartir su talento en una nueva producción musical.

