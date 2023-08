Jenny López reveló que Jhonny Rivera fue su primer hombre: no había dado ni su primer beso

La jovencita y el artista revelaron cómo se dio su primer beso: estaba muy nerviosa.

El mundo del espectáculo siempre ha sido una fuente inagotable de noticias, y cuando se trata de romances entre celebridades, el interés y la curiosidad de los seguidores no tienen límites. Jhonny Rivera, uno de los reconocidos exponentes de la música popular en Colombia, se encuentra en el epicentro de una noticia que ha generado controversia y opiniones encontradas: su relación con su corista Jenny López, una joven cantante que lo acompañaba en los escenarios y que ahora también comparte su vida fuera de ellos.

El romance de Jhonny Rivera y Jenny López ha sido tema de conversación desde que se dio a conocer, y no precisamente por la admiración y el cariño de sus fanáticos, sino por las críticas y especulaciones que han rodeado su relación.

La diferencia de edad entre ambos, con Jenny siendo casi 30 años más joven que el artista, ha sido un punto central de los comentarios y debates en redes sociales y programas de entretenimiento.

Sin embargo, en el programa La Red, la pareja decidió abrir las puertas de su relación y contar detalles sobre cómo comenzaron su historia de amor.

El cantante es su primer hombre

Jhonny Rivera compartió una anécdota curiosa sobre el primer beso que compartieron, el cual se originó por una apuesta. “Después de que ella me dijo que nunca había dado un beso, yo dije: 'Esta niña no es para jugar'. Yo dije: 'No, esto no es una apuesta de un beso y chao. Esta niña es muy interesante'. Entonces empecé a cortejarla un poquito”, contó Jhonny.

Para sorpresa de muchos, Jenny reveló que ese beso fue su primer beso a un hombre, una declaración que generó aún más atención y opiniones divididas. "Jhonny dijo que yo estaba nerviosa porque había sido mi primer beso y eso fue para la gente un escándalo, a mí me han insultado de las maneras que han querido, a Jhonny también, que por creerse el ‘cuento’ de que es mi primer todo", dijo Jenny López.

La historia la joven, una cantante en ascenso y quien ya tenía su propio camino musical antes de conocer a Jhonny Rivera, se ha visto opacada por la polémica y la crítica en torno a su relación. La joven ha recibido ataques en redes sociales, acusaciones de oportunismo y cuestionamientos sobre su autenticidad.

En medio de la presión y las críticas, Jenny decidió hablar al respecto, enfatizando que su carrera y vida han sido forjadas con esfuerzo y trabajo antes de conocer al famoso cantante.

"Yo no tengo que dar explicaciones de mi vida privada, pero es increíble la cantidad de gente que me insulta por suponer que mi vida es igual a la de la mayoría", afirmó Jenny en respuesta a los comentarios negativos que ha recibido.

