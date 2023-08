Mujer atropelló a humilde vendedor de tintos en Ibagué y huyó, ¡el abuelito es el sustento de su hogar!

Lo dejó gravemente herido, con incapacidad de tres meses y sin poder llevar el sustento a su casa.

Eugenio Ochoa, un humilde vendedor de tinto de Ibagué, busca a la conductora que lo atropelló y hasta el momento no se ha hecho responsable de los daños causados. El ciudadano sufrió una grave fractura y le dieron tres meses de incapacidad.

En diálogo con Q'HUBO, el señor indicó que el siniestro ocurrió el 3 de agosto anterior a las 2:40 de la tarde cerca al CAI del barrio Jardín Santander.

"Yo iba a comprar un arroz chino. Apenas iba a arrancar en mi moto cuando la señorita, que iba en una BWS, me arrolló. Ella iba muy rápido", dijo.

El golpe le causó a don Eugenio una fractura de pie. Ingresó al quirófano y le colocaron tornillos y platino.

Según familiares del adulto mayor, cuando ellos llegaron al lugar del accidente, a la motociclista la estaban subiendo a una ambulancia, aunque no tenía lesiones graves.

"Ella me pidió el número de mi suegro y me dijo que ella lo llamaba. No obstante, no lo ha hecho y eso que hemos publicado el caso en redes sociales", indicó Doriana Ramírez, nuera del afectado.

De acuerdo con el relato, la motociclista que causó el choque llamó a un joven para que recogiera la moto de ella.

"En medio de la angustia no preguntamos el nombre de ella ni miramos la placa de la moto. Pedimos colaboración de los paramédicos que la trasladaron para que nos ayuden con la identidad para instaurar la respectiva denuncia", indicó la pariente del señor.

Recalcaron que los Agentes de Tránsito no llegaron al sitio.

Tome nota

Si tiene información de la motociclista se le invita a informar al celular 313 2673798. Iba en una BWS. El accidente ocurrió el jueves 3 de agosto a las 2:40 de la tarde cerca al CAI del barrio Jardín Santander.

Es el sustento del hogar

Eugenio Ochoa se gana la vida en un puesto de tintos situado por la Avenifa Pedro Tafur, cerca al Palermo. Allí permanece en las mañanas y en la tarde hacía domicilios. El señor es quien lleva el dinero al hogar y es quien ve por uno de sus hijos que tiene cáncer. Ahora, con la incapacidad de varios meses, a la familia le preocupa el tema económico. El día siguiente al accidente, tenía una importante cita médica en Bogotá a la que no pudo asistir.

