"Me importa un pito": Amparo Grisales dejó ‘calladitos’ a quienes la critican por su edad

La reconocida figura colombiana, Amparo Grisales, no solo es conocida por su talento en la actuación y su participación como jurado en el popular programa de televisión "Yo Me Llamo", sino también por su envidiable apariencia y vitalidad.

Durante una entrevista en el programa "Día a Día" de Caracol Televisión, la diva de Colombia compartió algunos de los secretos que han contribuido a su buena figura y bienestar a lo largo de los años.

Uno de los puntos clave que Amparo Grisales destacó en la entrevista fue su elección de llevar una dieta vegetariana. La actriz explicó cómo esta decisión ha influido en su salud y energía. Además, mencionó su práctica de ayunos intermitentes, una tendencia que ha ganado popularidad en los últimos años. Grisales resaltó que el ayuno intermitente es beneficioso para activar las células y que, durante las horas en las que no come, opta por tomar agua con limón o té sin azúcar. Afirmó que, en el tramo de horas en el que sí se alimenta, consume alimentos de calidad.

La diva también abordó los comentarios y críticas que ha recibido en relación con su edad y apariencia. Desmintió la idea de que no acepta su edad, alegando que la vejez es un término que asocia con deterioro y que le importa poco las opiniones negativas. Con una actitud empoderada, Grisales declaró que se considera invisible, invulnerable e invencible ante cualquier crítica o discordia.

"No es lo que la gente piensa: ‘¡No acepta la vejez!’. No, mi amor, vejez es deterioro. Me importa un pito los que me hacen bullying. Yo soy invisible, invencible e invulnerable a todas las discordias humanas", expresó.

En la entrevista, Amparo no dejó de lado su sentido del humor y espiritualidad. Mencionó con gracia que le han dicho que estuvo "en la última cena con Jesús", agregando que es "una dicha" que Jesús sea su amigo y que le brinde protección y bendiciones.

