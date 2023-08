"Está inmundo" Tremenda 'vaciada' a la actriz ibaguereña Carolina Acevedo, en MasterChef

MasterChef Celebrity se ha convertido en uno de los programas televisivos más queridos por los colombianos.

Sin duda alguna, en esta temporada dos actrices se han puesto en el ojo del huracán por las constantes críticas de la audiencia y las discusiones entre ellas. Se trata de Carolina Acevedo y Martha Isabel Bolaños.

En el más reciente capítulo, los participantes se disputaron un lugar en el top de los 10 mejores cocineros. En una densa competencia trataron de ejecutar su mejor plato, para descrestar a los jurados y así ganarse un pin de inmunidad. Sin embargo, varias de las preparaciones fueron criticadas y muy pocas resaltaron.

Por su lado, Zulma Rey sin muchas expectativas en su plato dejó fascinados a los jueces y sorprendidos a sus compañeros. A pesar de que estaba comiéndoselo, alcanzó a ser llamada al frente para mostrar su creación culinaria.

Puede leer: ¡Jurados de ‘Yo Me Llamo’ se pelearon por ibaguereño! El imitador enamoró a Amparo que lo defendió

No obstante no todo fue felicidad. En esta prueba, Acevedo resultó siendo la peor, pues durante su preparación les preguntó a los chefs sobre la receta del puré de papa, pero finalmente no siguió los consejos y lo elaboró a su manera. Ante esto, Martha se burló disimuladamente de la desdicha de su rival.

Sin duda alguna, quien fue el más duro con sus palabras resultó ser Carpentier quien aseguró: “Está inmundo”, “Te lo dije antes (…) hace mucho tiempo atrás me preguntaste, el ejemplo está inmundo, horrible te va a quedar”. En medio de la tristeza reiteró que llegó al atril para que le dieran palo, pero ya había aprendido su lección después de lo ocurrido. Como era de esperarse los comentarios por el resto no los chefs no faltaron dejando claro que debían seguir instrucciones y más en este punto de la competencia donde el más mínimo error cuesta bastante caro.

MÁS NOTICIAS

¡De no creer! Ladrón denunció a su víctima tras ver lo que tenía en el celular: no lo dudó

Jovencita llega a su fiesta de XV años en ataúd y desata polémica: los tomó por sorpresa

El impresionante parecido de Shakira con una mujer neandertal se hace viral