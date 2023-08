El impresionante parecido de Shakira con una mujer neandertal se hace viral

Algunos usuarios consideraron que la imagen no les causaba gracia y era una falta de respeto hacia la cantante colombiana.

Recientemente, un video que se compartió en redes sociales, y en el que aparece una representación de una mujer neandertal, se viralizó dado que muchos internautas han afirmado que guarda un gran parecido con Shakira, la famosa cantante colombiana.

¿Se parecen?​

El clip fue compartido por el usuario de Instagram @quentin_kohlanta23 y más tarde fue difundido por otras cuentas. En él se puede apreciar un anuncio de una exposición que se encuentra en el Museo-Parque Europeo dedicado a los Dinosaurios y la Prehistoria (Musée-Parc d’Europe consacré aux Dinosaures et à la Préhistoire) en Mèze, Francia.

La imagen del cartel corresponde a la representación de una mujer neandertal que, según los internautas, se parece mucho a Shakira, tanto por su cabello, así como por las facciones de su rostro.

El video de tan sólo unos segundos ha generado controversia y una gran cantidad de comentarios divertidos e hilarantes por parte de los usuarios de redes sociales, quienes no dejan de comparar a la intérprete de ‘Waka Waka’ con la figura prehistórica.

“Se peinan en el mismo lugar”, “Y su pareja era Gerard Piquepiedra” y “Bruta, ciega, sordomuda, cromañón y testaruda...” fueron algunos de los comentarios que dejaron en redes.

Sin embargo, algunos usuarios señalaron que el insinuar un parecido entre la mujer de la prehistoria y la famosa cantante era una falta de respeto que carecía de gracia.

“Esto es una grosería y una falta de respeto contra una artista internacional de la talla de Shakira. No comparto esto, ni gracia me da”, “¿Soy la única que piensa que Shakira debería demandar a quien hizo esto por usar su imagen? A mí me parece una falta de respeto”, dijeron otros usuarios.

El video fue compartido hace apenas unas horas y ya ha acumulado más de cien mil ‘me gusta’ en la plataforma.

La verdadera historia detrás de la imagen

La imagen de ‘Shakira Neandertal’ fue un experimento que llevó a cabo la revista National Geographic hace ya varios años atrás.

El objetivo de este tipo de ilustraciones era el de explicar e ilustrar, de una manera más llamativa, la teoría de la evolución de las especies para que más personas pudieran entenderla.

Si bien la imagen no existe en el registro web de la revista, se conoce que esta fue utilizada en su versión impresa.

