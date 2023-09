Revelan la verdad de la renuncia de presentadora de 'Lo Sé Todo', tras mostrar fotos siendo infiel

El Canal 1 se encargó de detallar qué pasó verdaderamente con la presentadora.

Las redes sociales estallaron al ver el vídeo viral en el que la presentadora y modelo Nanis Ochoa abandona el set de ‘Lo Sé Todo’, del Canal 1, cuando su compañero Ariel Osorio revelara en vivo una imagen en la que se le ve besando a otro hombre que no es su esposo.

Muchos calificaron la acción como cruel y de acoso, por lo que condenaron al presentador, al programa y al canal. Por lo que, las directivas del Canal 1 publicaron un comunicado aclarando la situación; no obstante, Nanis no se ha referido al respecto.

¿Qué pasó?

El inesperado incidente desencadenó una serie de reacciones y dejó a la audiencia impactada.

El episodio se desarrolló mientras Ariel Osorio mostraba la imagen en una pantalla enorme con la inscripción "¿Qué pasó? ¡Pillados! ¿Quiénes son los famosos que se dieron tremendo beso?".

En ese momento, Ariel comenzó a interrogar a su compañera, Nanis Ochoa, sobre si reconocía el restaurante donde se tomó la fotografía o si sabía quiénes eran las personas involucradas. Nanis, visiblemente molesta e incómoda, respondió que era su foto y expresó su indignación por la forma en que se expuso su intimidad en el programa.

"Me siento irrespetada, me siento expuesta, me siento de que eso pude pasar en otro medio, se supone que ustedes son mis compañeros y yo acepté trabajar con ustedes. Pero yo vine acá a trabajar y me hacen esto, ¿por qué no hablaron conmigo antes si yo quería que me expusieran de esta manera?", dice mientras sale del set.

En mi vida había visto que le hicieran al aire sus propios compañeros de trabajo una salvajada como la que le hizo el gordo Ariel del programa lo sé todo a la presentadora Nanis Ochoa. Qué cosa tan miserable imperdonable y ruin. Sin duda buscaba que se fuera del programa.

Canal 1 aclara lo sucedido

A media mañana de este jueves, directivas del canal explicaron publicamente que todo se trataba de un chiste que tuvo malas repercusiones.

"El Canal 1 se permite informar que ha revisado el caso y considera necesario explicar, rectificar y aclarar lo sucedido a las audiencias: Nanis Ochoa no ha renunciado, y detrás de esto hay una campaña de expectativa para un nuevo lanzamiento del cantante Danny Marín".

Además, agregaron lo siguiente, excusándose por lo sucedido: "Las personas que estuvieron detrás de esta estrategia no calcularon el impacto que esta tendría, ni lo ofensivo que resultaría por las situaciones de acoso que las mujeres viven día a día en entornos laborales. Canal 1 está comprometido con contribuir a una mayor equidad de género en todos los espacios, y tomará los correctivos necesarios para que este tipo de situaciones no vuelvan a tener lugar en su parrilla de programación".

Respuesta de internautas

