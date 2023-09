“Me lo pelan”: Jhon Alex Castaño contestó bruscamente a personas que lo tratan de 'bruto'

El famoso intérprete de "Amigos con derechos" se ha ganado el amor y odio de los internautas. Esta vez, no se quedó callado frente a las críticas.

Castaño se ha convertido en uno de los referentes más importantes de la música popular de Colombia. Desde joven empezó su carrera artística abriéndose paso entre otros cantantes y según él, con muchas dificultades llegó hasta donde se encuentra hoy.

Aunque tiene cientos de fanáticos que gozan de sus temas para 'el chupe', no es moneda de oro para caerle bien a todos y últimamente ha recibido varios comentarios relacionados a su falta de educación, e incluso en momentos han insinuando que es una persona ignorante.

Como era de esperarse, no se guardó lo que pensaba respecto a esas opiniones de mal gusto e incluso señaló con orgullo, que su infancia fue muy feliz a pesar de las adversidades que tuvo que vivir.

En una entrevista que le concedió a Tropicana, aprovechó para defenderse de las pullas de sus críticos. Aunque reconoció que no es el mejor en temas de escritura y ortografía, enfatizó que es consciente de ello y que en parte, es debido a su falta de estudio, pero que así como tiene esa debilidad, tiene otros talentos.

“Me lo ‘pelan’ con la ortografía. Yo no sé escribir, yo no estudié, si ya saben eso para qué me siguen fastidiando con eso. A mí nunca me han dicho que me baje de la tarima porque ‘error’ era con ‘h’. Yo pienso que hay que estudiar para desarrollar ‘vainas’ que se tengan en la cabeza, pero creo que un empresario no me va a cancelar una presentación en El Campín’, por no saber cuánto es 4 x 8″, manifestó el intérprete de 'Dos Corazones'.

“Mis viejos me dieron el estudio en el pueblo como debía ser, pero yo me dediqué a otra cosa. Yo compongo y no lo escribo, tengo que hacerlo en nota de voz”, añadió Castaño.

Con estas palabras mandó a callar a aquellas personas no gratas para él. ¿Usted qué opina?

