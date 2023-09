¡Se enojaron! Piden que Amparo Grisales salga de ‘Yo Me Llamo’ por hacer llorar a ‘Rosalía’

"Te me engordaste": la imitadora rompió en llanto cuando la diva hizo un comentario sobre su peso.

Una fuerte controversia se ha desatado en el popular programa de talentos "Yo Me Llamo" tras un comentario de la reconocida jueza Amparo Grisales sobre el peso de una de las imitadoras, lo que llevó a la participante a romper en llanto en medio del escenario.

La situación ha generado un amplio debate en las redes sociales y ha llevado a algunos a pedir la salida de Grisales del programa.

La imitadora en cuestión había interpretado la canción "Malamente" de la famosa cantante española Rosalía. Su presentación fue elogiada por los otros jueces y el público presente en el estudio, pero todo cambió cuando Amparo Grisales hizo un comentario sobre su apariencia física.

La jueza se dirigió a la imitadora y le dijo que su atuendo, que consistía en un traje rojo y botas blancas, la hacía lucir más "robusta". El comentario tomó por sorpresa a la joven imitadora, quien no pudo contener sus lágrimas en ese momento.

No pudo contener el llanto

Grisales agregó: "Te me engordaste, Rosalía. Yo no sé qué te están dando de comer en la escuela, yo no te había visto subidita de peso". Este comentario provocó una fuerte reacción emocional en la imitadora, quien se sintió afectada por la crítica pública sobre su peso.

Sin embargo, la imitadora reconoció posteriormente que el comentario de Grisales no tenía malas intenciones y que lo hacía en un esfuerzo por hacer que se pareciera aún más a la verdadera Rosalía. La joven respondió: "Me pegó un poco lo del peso, pero no pasa nada, sé que tienen razón y voy a trabajar más en eso".

A pesar de la comprensión de la imitadora, en las redes sociales, el comentario de Amparo Grisales generó una amplia indignación. Los hashtags #YoMeLlamoCancelado y #gordofobia se volvieron tendencia, con numerosos usuarios criticando el comentario de la jueza y expresando su apoyo a la imitadora.

Comentarios como "la hizo llorar doña Amparo se cree perfecta, eres linda Rosalía", "la crítica a su cuerpo fue algo pasado de línea", y "Amparo es muy humillativa" se hicieron eco de la indignación en línea.

La controversia continúa y ha abierto un debate sobre los límites y la ética en los comentarios públicos sobre la apariencia física en programas de televisión y la responsabilidad de los jueces en estos concursos de talento.