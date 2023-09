Amparo Grisales deja a todos en shock en 'Yo Me Llamo' al pararse y decir: '¡Chao, bobos!’

La Diva de Colombia no estuvo de acuerdo con algunas apreciaciones de sus compañeros.

Nuevamente Amparo Grisales llamó la atención de los televidentes. Pues no fue para menos, en la gala de eliminación en Yo me llamo, protagonizó uno de los momentos que más han causado revuelo durante un concurso musical.

El episodio se vivió el viernes 15 de septiembre. En esta ocasión, fueron 12 los participantes que mostraron su talento en el escenario. Sin embargo, algunos lograron cautivar a los jurados, pero otros, no impactaron favorablemente.

Pero el conflicto surgió por las contrarias opiniones a la hora de evaluar a los cantantes. En un principio, Grisales se molestó porque a su parecer, las presentaciones de Víctor Manuelle y Blessed la aburrieron, comentario que contrastó con los de Pipe Bueno y César Escola, quienes dieron comentarios buenos sobre estos shows.

A pesar de esto, la Diva de Colombia, sostuvo fuertemente su posición, hasta el punto de levantarse de la mesa y decirle a sus compañeros: “Yo aquí me río sola(...), son unos lambones”. Aunque la ausencia fue corta, y en un instante la actriz regresó a la mesa, durante la discusión sobre la presentación de Blessed, la actriz nuevamente se levantó de su asiento y se marchó, “Yo aquí me río sola(...), son unos lambones”, mencionó luego de un nuevo conflicto entre los jueces tras no ponerse de acuerdo.

A la final, entre los eliminados estuvieron Blessed elegido por Amparo Grisales, Petrona Martinez fue la segunda eliminada escogida por César Escola, y en tercer lugar el cantante de música popular, Pipe Bueno, eliminó a Lucha Villa. Aunque esta última decisión no fue aceptada por Amparo. De esta manera, Raphael, Arelys Henao, Daddy Yankee, Miguel Bosé, Vicente Fernández, Paulina Rubio, Joan Sebastián, Alejandra Guzmán y Victor Manuelle, son los concursantes que aún continúan en competencia para llegar a la final.

