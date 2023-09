“Tengo mi corazón hecho pedacitos”: la triste pérdida de Lina Tejeiro

Lina Tejeiro no está pasando por el mejor momento de su vida.

Un difícil momento se encuentra atravesando la reconocida actriz, Lina Tejeiro, quien hace algunas horas reveló a través de su cuenta de Instagram que su perrita Frida falleció. Fue con un conmovedor mensaje que la actriz dio a conocer la triste noticia.

“Entender la vida es difícil y entenderla sin ti será un proceso aún más difícil. Te me fuiste Frida y aún no entiendo por qué, todo fue tan de repente”, empezó escribiendo Lina junto a un carrete con las mejores fotos de su pequeña perrita.

La actriz siempre ha mostrado un gran amor por los animales, en especial los perritos, pues con Frida eran seis las mascotas que la acompañan a diario en su hogar, convirtiéndose en su familia.

No obstante, la noticia del fallecimiento de la mascota ha tomado a muchos por sorpresa, pues aunque no se conocen las causas de su muerte, la pequeña Frida parecía gozar de buena salud.

“Tengo mi corazón hecho pedacitos. Extrañaré todos esos besitos que me dabas sin cansancio, tu locura y tus ojitos llenos de amor. ¿Cómo les haré saber a Da Vinci, Neruda, Romeo, Coco y Kimmy que ya no estarás con nosotros? ¿Cómo voy hacer para levantarme y no verte?Solo le pido a Dios que me llene de fortaleza para superar que ya no estas aquí. Te amo y te amare por siempre mi loquita.”, se lee en el post.

En el momento, lo único claro es que Lina está devastada por la lamentable noticia y muchos de sus colegas y amigos le han enviado mensajes reconfortantes para afrontar la pérdida.

“Fue feliz y te hizo muy feliz... Recibió lo mejor y te dejo recuerdos inolvidables”, “Solo los que amamos locamente a nuestras mascotas van a entender ese dolor porque cuando muchas veces no tenemos a nadie, ellos son los que están ahí”, “fuerza mi preciosa. Frida tuvo la mejor mamá del planeta y una amorosa y muy feliz vida. Te amo y acompaño en este momento tan duro", son algunos de los mensajes que se leen.