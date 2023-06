Lina Tejeiro reveló la razón por la que dejó a Andy Rivera, ¿lo encontró dónde?

La actriz estuvo invitada al programa Día a Día, donde nuevamente le preguntaron por su ex pareja, Andy Rivera, con quien tuvo una relación de cerca de 9 años.

Los presentadores fueron directos con Tejeiro, quería saber el porqué de la ruptura con Andy, a lo que ella les dijo, ¿“por qué todo lo quieren saber? Hay cosas que uno no puede saber, son parte de la privacidad de cada persona”.

Sin embargo, dentro de la conversación sacó una perla interesante, entre risas dijo que, “porque me lo encontré en un motel”, y aseguró que es lo que más le teme de una relación, “que me engañen, que me traicionen, que rompan la confianza que uno tiene”.

La actriz había revelado en una entrevista las otras razones por la cual decidió dejar al cantante. “Estuve en una relación durante nueve años donde nunca me dieron mi lugar, donde estaba como en un segundo plano y yo no me sentía como lo que era: la novia. Nunca me dieron el título de la novia... Yo me lo podía dar, pero, si ante todo el mundo y ante nosotros dos no me estás diciendo que soy tu novia, ¿entonces qué soy?, contó.

También habló de su salud y la situación que atraviesa por los polímeros, “es muy duro, sacar los biopolímeros en un 100% es imposible. La primera extracción fue en los glúteos y, como ellos migran, la segunda fue en la espalda".

La actriz ahora está enfocada en su salud y en el amor propio, aunque, le gustaría tener una pareja que la quiera y le dé el valor que asegura merece.

