Terrible acoso: fan de Maluma le tocó sus partes íntimas y él reaccionó muy molesto

El colombiano Maluma, se encuentra actualmente en medio de su gira mundial, el Don Juan World Tour, que lo ha llevado a recorrer distintos países y brindar espectáculos memorables a sus fans en todo el mundo. Sin embargo, en su más reciente actuación en Estados Unidos, el artista colombiano vivió un momento verdaderamente sorprendente y, en cierta medida, incómodo.

La escena se desarrolló en pleno concierto cuando Maluma decidió acercarse aún más a su público, dejando el escenario para estar más cerca de sus seguidores. Este gesto de cercanía y cariño hacia sus fans es algo que el cantante suele hacer en sus conciertos para compartir su música y emoción de manera más directa.

Fue en este momento de la actuación, cuando una seguidora intentó cruzar los límites de lo permitido. De manera inapropiada, la fan extendió su mano hacia el cantante y, de manera sorprendente y desubicada, intentó tocar sus partes íntimas. La reacción de Maluma fue inmediata y contundente.

El intérprete de éxitos como "Hawái" detuvo a la joven de manera firme, quitándole la mano de su entrepierna y mirándola con expresión de molestia. Aunque no se pueden escuchar las palabras exactas que intercambiaron en ese momento, es evidente que el artista se sintió incómodo y desconcertado por la invasión de su espacio personal.

El público presente en el concierto, al igual que las redes sociales, no tardaron en reaccionar al inusual incidente. Los videos captados por los asistentes al evento se volvieron virales en cuestión de minutos, generando diversas opiniones y comentarios sobre la conducta de la seguidora y la reacción de Maluma.

A pesar de este incidente inusual, el joven continuó con su actuación y saludando a sus fans. Sin embargo, es innegable que el episodio dejó una marca en su presentación, y la expresión de sorpresa y molestia en su rostro dejó claro que no toleraría que se cruzaran ciertos límites, incluso en medio de su acto.

Este acontecimiento sirve como un recordatorio de la importancia del respeto y los límites personales, incluso en eventos de entretenimiento donde los artistas comparten su música y conexión con su audiencia. Maluma, como muchos otros artistas, valora el apoyo de sus fans, pero también espera que ese aprecio se manifieste de manera respetuosa y adecuada.

Maluma reacts to a fan inappropriately touching him at his concert. pic.twitter.com/8aqLJfS9mS