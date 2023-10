¿Se separaron? Andrea Valdiri ya no vive con Felipe Saruma

La incertidumbre sobre el estado de su relación ha crecido tras una reciente publicación en las redes sociales de Valdiri.

En los últimos días, los rumores sobre la separación de la famosa creadora de contenido digital y bailarina, Andrea Valdiri, y el empresario Felipe Saruma, han inundado las redes sociales y los medios de comunicación.

Andrea Valdiri, quien cuenta con una gran cantidad de seguidores en plataformas digitales, compartió un video en el que informó a sus fans sobre su proceso de mudanza a un nuevo apartamento. Aunque el video parecía estar enfocado en su nueva vida en un lugar diferente, no pasó desapercibido el hecho de que no mencionó a su pareja, Felipe Saruma.

Esta omisión ha alimentado aún más las especulaciones sobre una posible separación entre la pareja. Una fuente cercana a Andrea Valdiri y Felipe Saruma confirmó a nuestra redacción que, de hecho, la pareja ya no está junta y que fue Andrea quien tomó la decisión de poner fin a la relación. Sin embargo, es importante destacar que, hasta el momento, ni Andrea Valdiri ni Felipe Saruma han hecho una confirmación oficial sobre su situación sentimental.

En el video de la mudanza, Andrea Valdiri expresó: “He estado en la mudanza. He pasado algunas cosas al apartamento, me cogió la lluvia. El clima no ayuda. En estos días les voy a contar cómo quedó. Lo decoré como quise, a mi gusto, le puse otro cuarto a las chicas entonces está muy lindo”. Aunque no mencionó directamente su relación con Felipe Saruma, sus seguidores y seguidoras no pudieron evitar comentar sobre la situación.

Algunos seguidores expresaron sus deseos de que los rumores no sean ciertos, mientras que otros manifestaron su apoyo a Andrea Valdiri en esta etapa de su vida. “Ay no, ojalá que no sea así, pero si es verdad bien por él, ella tiene dos princesas bellas y él nada de su sangre y a lo mejor Andrea ya no está dispuesta a tener más hijos. Mostró ser un buen padre con Adara”, comentó uno de los seguidores. Otros simplemente opinaron que la pareja parece estar “más separada para dónde” y que no necesitan hacer una declaración pública al respecto.

En medio de la incertidumbre que rodea a la relación de Andrea Valdiri y Felipe Saruma, los fans y seguidores de la pareja esperan una aclaración oficial por parte de los involucrados para conocer la verdad detrás de los rumores de separación que han sacudido las redes sociales en los últimos días.