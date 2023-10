“No para bolas”: Paola Jara besó a Jessi Uribe y este la ignoró por completo, ¡lo echó al agua!

La cantante no se quedó callada: expuso a Jessi por ignorarla cuando hace cierta actividad.

La famosa pareja de cantantes Jessi Uribe y Paola Jara, ha estado en el centro de atención en el mundo de la farándula debido a sus recientes publicaciones en redes sociales. A través de estas, han expuesto algunos aspectos de su vida cotidiana que han causado sensación y curiosidad entre sus seguidores.

El conflicto doméstico se hizo evidente cuando Paola Jara utilizó su cuenta de Instagram para expresar su frustración y molestia hacia Jessi Uribe. El motivo de la discordia fue un hábito doméstico que la artista compartió con sus seguidores. En su historia de Instagram, mostró una imagen de un televisor encendido en su hogar y acompañó la imagen con un comentario crítico. En sus palabras, expresó: "Yo dejo el desorden según él. Miren las maleticas recogiditas. Un desorden ordenado. Pero el hombre de la casa sale desde el mediodía y deja los televisores prendidos. Vea, el ordenado de la casa". Este comentario sugiere que no es la primera vez que han discutido sobre la cuestión del orden en su hogar.

Lea también: Gracias a un plato tolimense, la ibaguereña Carolina Acevedo ganó MasterChef Celebrity

La publicación de Paola Jara generó diversas reacciones en las redes, incluido un comentario jocoso de un familiar que le recomendó pedir el divorcio de inmediato. Aunque en tono de broma, este comentario refleja la sorpresa y la simpatía que provocó la publicación.

De nuevo, expuso a Jessi Uribe por un hábito

Sin embargo, Jara no se limitó a este episodio de conflicto. En otra publicación, la cantante señaló que cuando Jessi Uribe juega videojuegos, tiende a ignorarla por completo. En un video de sus historias, se le ve acercándose amorosamente a Jessi mientras este se encuentra inmerso en un videojuego. A pesar de sus besos y caricias, Jessi no despegó la vista de la televisión y la ignoró por completo. Paola Jara, con un toque de humor, comentó en el video: "Él jugando no para bolas".

La exposición de estos momentos de la vida cotidiana de la pareja ha generado una gran cantidad de comentarios y reacciones de los seguidores. Aunque los conflictos domésticos son comunes en muchas relaciones, la manera en que Jessi Uribe y Paola Jara han compartido estos episodios en las redes sociales demuestra la transparencia que tienen con su audiencia y la forma en que pueden lidiar con situaciones cotidianas de una manera abierta y con humor.

#Entretenimiento | La cantante Paola Jara, expuso a Jessi Uribe en redes por no prestarle atención cuando juega videojuegos. Así lo demostró en sus historias de Instagram 😅😅 pic.twitter.com/DhoC96m4Jk — El Nuevo Día - Colombia (@nuevodiaibague) October 10, 2023

Lea también: Jovencito de 22 años tomó fatal decisión en el Tolima: habría ingerido sustancia y falleció

La pareja, a pesar de los desacuerdos y las diferencias, continúa demostrando su afecto y cariño el uno al otro en sus publicaciones, lo que muestra que su relación está llena de amor y complicidad a pesar de las diferencias cotidianas.