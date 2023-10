A la actriz Endry Cardeño no le gustó ni cinco la revelación que hizo Diego Trujillo sobre ella.

'Los Reyes' una de las novelas que más ha marcado a los colombianos por su evidente excentricidad y que saca carcajadas por montones, fue y sigue siendo un 'hit' que muchos hogares recuerdan con gracia.

En ella sobresalieron varios personajes, entre todos, la icónica y sensual 'Laisa' quien con su pasión a flor de piel entabló un amorío prohibido con Emilio Iriarte, interpretado por el actor Diego Trujillo. Fue este mismo, quien recientemente reveló para su blog personal de videos, un detalle de la producción que involucra a Cardeño y que ella no tomó para nada bien.

La revelación del artista no le cayó en gracia a su compañera de elenco, quien no dudo en salir a defenderse y a dar su propia versión de los hechos. Los seguidores también comentaron al respecto.

¿Qué la molestó?

El inconveniente radica en el uso de un doblaje de piernas, para el cual contrataron a una modelo. Aunque el actor indicó que en varias escenas las sexys piernas de 'Laisa' no eran las mismas de Cardeño, sino que eran reemplazadas, la actriz aclaró que la doble de piernas solo se usó en una oportunidad y no en repetidas ocasiones.

De la misma manera, explicó que en otra de las escenas en la que debía lucir un bikini, también se tenía contemplado el uso de una doble de piernas, lo cual dice ella, le molestó y confrontó al productor para que la dejara interpretar su papel en pleno, y habría sido gracias a este reclamo que las piernas que lucen a lo largo de toda la novela, serían de ella.

Endry comentó: “Un día en una escena en la que tenía que aparecer en bikini, yo le dije al productor – ‘¿usted considera que yo con este cuerpo necesito una doble?’ – y ese día no se grabó con la doble, utilizaron mi cuerpo como se hizo con el resto de la telenovela. Ni siquiera yo había permitido contar porque hay cosas que son olvidables”.

En el clip que grabó para su instagram se percibe su molestia por el atrevimiento de Trujillo de sacar a la luz ese detalle que según ella, la deja expuesta. Incluso, enfatizó que no es la primera vez que él hace comentarios relacionados con su físico y sus piernas en público“quiero que entiendan mi molestia, porque me siento incómoda, no con él sino con la situación, porque no es la primera vez que Diego Trujillo hace alusión a algo que él califica como anécdota relacionada con mi físico y mis piernas. Supérame, Diego Trujillo”, concluyó Endry.

Por su parte, los seguidores de la artista le dejaron algunas opiniones en la caja de comentarios, entre ellos: "Que triste situación, todo mi apoyo a una persona que ha demostrado ser real y hermosa por fuera y por dentro", Eres la mejor... Abriste las puertas de la Tv siendo simplemente Tu y eso no le pasa a todos. Te admiro por esa personalidad tan bonita que tienes", "Qué historia más impactante, qué rabia saber por lo que tienen que pasar, una humillación que no merecías, pero tú personaje fue tan icónico que pasó a la historia como uno de los mejores la más diva de todas, y tú autenticidad".