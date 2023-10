Subió la temperatura en Yo Me Llamo, tras el fuerte coqueteo entre Amparo Grisales y el imitador de ‘Joan Sebastián’

Contenido Exclusivo

El cantante aprovechó la oportunidad y se le declaró a la ‘diva de Colombia’. Esto le dijo.

Yo Me Llamo’, uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas, en las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.



Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, el famoso programa colombiano, que está en emisión desde el 2011, ha logrado conquistar el corazón de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

En esta nueva etapa de la competencia, cada noche son tres los participantes sentenciados a eliminación, estos son escogidos minuciosamente por el jurado, sin embargo, también hay un premio entre un millón y 100 millones de pesos, que entrega ‘Sinfoni’ al imitador que más logre su parecido con el original.

En el capítulo 52 de la competencia de imitación, ocurrió un hecho que dejó a más de uno sorprendido entre Amparo Grisales y uno de los participantes, pues muchos de los televidentes notaron un fuerte coqueteo que no pasó desapercibido.

Fue así como se vivió un momento de lo que podría interpretarse como romance, entre Amparo Grisales y el imitador de ‘Joan Sebastián’, que se robó las miradas de los televidentes, quienes se percataron que entre ambos hubo una atracción en medio del show.

Cuando el imitador terminó su presentación fue el turno de los jurados de dar sus precisiones al respecto y Amparo Grisales fue la primera en hacerlo, desde el primer momento, la actriz lanzó fuertes comentarios que muchos lo interpretaron como un fuerte coqueteo.

Al finalizar la presentación, la ‘Diva de Colombia’ le preguntó al ‘doble exacto’ “¿cómo así que te intimido, por qué te intimido?”, por lo que el cantante le respondió tímidamente: “la belleza” , a lo que amparo le respondió, segura de sí: “pero tú eres muy bello y a mí no me intimidas”.

El cantante pasó a la mesa del jurado y se le ‘declaró’ a Grisales diciendo: “siempre he sabido que no hay reina que se ponga a tus pies, tú estás más alta”. Luego de estas palabras, Amparo y ‘Yo me llamo Joan Sebastián’ se dieron un pico y el público enloqueció.

Sin embargo, no todo fue coqueteo porque a Amparo Grisales no le gustó para nada la presentación de ‘Joan Sebastián’, le dijo que durante su show no sintió el color de la voz del artista original y afirmó que no fue su mejor presentación.

“Con esta canción que pasó, es una melodía muy simple, una melodía que todos tenemos presentes, yo creo que te quedó muy alta y para sostenerla se te quedó la voz muy engolada y alta, y por eso perdí el color de Joan Sebastián, además, se te fueron unos gallitos, por lo que para mí no fue tu mejor presentación”, afirmó Grisales.

Al finalizar la presentación de los seis imitadores, el jurado escogió a los tres imitadores que ‘no se llaman’ y pasarán a la noche de eliminación: Alci Acosta, Joan Sebastián y Celia Cruz.



Al escoger al mejor participante, ‘Sinfoni’ realizó su labor, escogió a ‘Yo me llamo Rosalía’ como la mejor imitadora de la noche, quien al escoger el busto de su artista favorito se ganó 12 millones de pesos.