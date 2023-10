La reconocida influencer y actriz de televisión, Lina Tejeiro, se confesó ante sus fans y reveló secretos de su vida sentimental.

La artista abrió su corazón y divulgó acontecimientos de su intimidad, que van desde la adolescencia hasta la actualidad. Entre ellos, su relación con la anorexia, los procedimientos estéticos y los trastornos alimenticios.

Lo que motivó a Tejeiro a mostrarse tal y como es, es demostrar que la relación más tóxica que ha tenido ha sido consigo misma. "Varias veces he dicho que he sido de relaciones tóxicas, pero la relación más tóxica la tenía conmigo, vivía en guerra con el espejo", inició diciendo en un vídeo.

Más adelante, detalló cada una de sus molestias e intervenciones con tal de cambiar su físico. Pero fue en vano, porque lo que hacían era dejar cicatrices no solo en su cuerpo, sino también en su autoestima. Afirmó que se odiaba después decisión.

“A mis 14 años me diagnosticaron anorexia y bulimia, a mis 16, 17 años me hice mi primera liposucción, a mis 21 años me hice una reducción en mis senos, a mis 24 años me inyectaron biopolímeros en los glúteos, a mis 29 años me hicieron mi primera extracción de biopolímeros y a mis 31 años, en enero de 2023, me hicieron mi segunda extracción de retiro de biopolímeros”.

Pese a lo anterior, la artista oriunda de los llanos orientales dejó claro que, aunque no quiere su cuerpo, está en un proceso de aceptación y amor propio, el cual proviene del interior. Sus palabras han sido alagadas como valientes por amigos y fanáticos en redes sociales y en el mundo del entretenimiento.