Imitadora de Shakira hizo llorar a Amparo Grisales en ‘Yo Me Llamo’ tras fuerte confesión

La joven tuvo una mala presentación por un motivo que sacó lágrimas.

En un episodio cargado de emociones, el programa de entretenimiento colombiano 'Yo Me Llamo' vivió un momento memorable el 8 de noviembre, cuando la imitadora de Shakira desató lágrimas en la implacable Amparo Grisales al realizar una confesión que tocó el corazón de todos los presentes.

Conocido como uno de los programas más populares de las noches colombianas, 'Yo Me Llamo' ha mantenido a la audiencia en vilo, y este último capítulo no fue la excepción. La imitadora de Shakira, reconocida por su sorprendente parecido físico con la estrella original, interpretó el éxito 'Monotonía'. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar.

No el fue bien en su presentación

Amparo Grisales, jurado del programa conocida por su franqueza, no escatimó en comentarios duros hacia la imitadora, calificando su presentación como "la peor" en la competencia hasta el momento. Señaló desafinaciones y una pérdida de color en la voz que no pasaron desapercibidas para el exigente panel de jueces.

Lo que parecía ser una crítica artística se transformó en un momento de profunda conexión cuando Amparo Grisales, preocupada por la imitadora, decidió indagar sobre su estado emocional. La joven, afectada por recientes eventos en su vida personal, reveló que estaba atravesando un difícil momento familiar debido a la eliminación de su pareja, el imitador de Elvis Crespo, y el fallecimiento de la madre de este último.

Ante esta confesión, Grisales no pudo contener la emoción y rompió en llanto. Los demás jurados, sensibles a la situación, expresaron su solidaridad y enviaron sus condolencias a Elvis por el difícil momento que atravesaba.

Este inesperado giro en el programa dejó a la audiencia conmocionada y demostró que detrás de la fachada de la competencia y la búsqueda de la perfección artística, se esconden historias humanas llenas de desafíos y emociones. El capítulo del 8 de noviembre de 'Yo Me Llamo' se convirtió así en un episodio nostálgico y conmovedor, recordándonos que la realidad a veces supera la ficción incluso en el mundo del entretenimiento.